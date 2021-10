Windows 11 : les nouveaux émojis seront finalement aussi moches que les anciens

Comme le souligne Neowin, ce n'est pas la première fois que la communication de Microsoft laisse à désirer pour Windows 11. La firme a plusieurs fois fait évoluer son positionnement sur le cas des configurations minimales requises pour l'installation de l'OS, et a également négligé d'introduire dès le lancement de Windows 11 la prise en charge des applications Android . Une fonctionnalité pourtant centrale dans la communication du groupe pour la nouvelle version de son système d'exploitation.

Reste maintenant à savoir si les émojis 3D promis arriveront in fine sur d'autres services de Microsoft, comme Teams ou Outlook . Des doutes sont aujourd'hui plus que permis… à moins que la firme ne change son fusil d'épaule face aux protestations et ne revienne aux jolis émojis tant vantés.