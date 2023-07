Ce concept imaginant Windows 12 est trop beau, c'est ça qu'on veut Microsoft !

Pour l'heure, les informations autour de Windows 12 sont relativement maigres. De ce que nous savons, la nouvelle version du système d'exploitation pourrait débarquer en 2024 et serait boostée à l'intelligence artificielle. Le mois dernier, lors de sa conférence Build 2023, la firme de Redmond a laissé échapper la mention suivante sur l'une de ses captures d'écran : « The next generation of Windows ». À cela vient s'ajouter la toute première image prototype de Windows 12 diffusée l'année dernière (que vous pouvez voir ci-dessous).