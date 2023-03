Microsoft aurait dévoilé une image prototype de Windows 12... l'année dernière ! La voilà

Comme le rappelle Neowin, cette image avait été publiée par mégarde en octobre dernier. On y découvrait une nouvelle interface avec une barre des tâches flottante et une zone dédiée aux notifications en haut d'écran. Cette dernière manquait toutefois de clarté et de contexte. Une nouvelle version de cette image, beaucoup plus nette, était toutefois dévoilée rapidement après, avec un élément de contexte cette fois très clair : la mention « Next Valley Prototype Design ».

De nouveaux éléments intégrés à la Dev Build 25300, laissent désormais entendre que Microsoft commence à mettre en place des éléments d'interface permettant de se rapprocher progressivement de ce design. Parmi les options ajoutées à cette nouvelle Build : la possibilité de masquer l'horloge de la barre des tâches, mais aussi de masquer l'heure et la date dans la barre des tâches, ou encore de masquer les informations relatives à l'heure et à la date dans le coin de la barre des tâches.