Depuis l'avènement de l'informatique personnelle, le clavier et la souris règnent en maîtres sur nos bureaux. Pourtant, cette hégémonie qui dure depuis plus de 40 ans pourrait toucher à sa fin. Selon un vice-président de Microsoft, ces périphériques emblématiques deviendront marginaux d'ici 2030, cédant la place à des modes d'interaction plus intuitifs, portés par l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies.