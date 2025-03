Un revirement qui s’inscrit dans un contexte plus large. Copilot a récemment retrouvé un statut d’application native, avec une interface WinUI et une intégration plus poussée dans le système. Exit la version web encapsulée dans Edge. L’assistant IA made in Redmond reprend sa place dans Windows 11, et avec lui émerge probablement le besoin d’un raccourci plus direct que Alt+Espace, aujourd’hui proposé par défaut. Une combinaison jugée peu pratique, souvent redondante avec d’autres logiciels déjà installés, et largement décriée par les utilisateurs et utilisatrices.