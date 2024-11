En clair, il ne serait pas déraisonnable d’envisager que Microsoft souhaite affiner l’intégration de son IA à son système d’exploitation, pour en faire une composante motrice de l’OS, et ainsi continuer à concurrencer sa plus vieille rivale dont la maîtrise du marketing n’est plus à prouver. Et pour ouvrir les hostilités, quoi de mieux qu’un nouveau nom, plus clair concernant ses intentions et ses projets d’avenir ? Reste maintenant à savoir si, après deux ans de développement, Microsoft parviendra à rattraper le coup et à faire de cette IA, trois fois baptisée, un réel atout pour Windows. Parce qu’en l’état, ce n’est pas encore tout à fait ça.