C’est une petite découverte qui fait le tour de X.com (ex-Twitter). Microsoft pourrait bien alléger son cimetière de programmes natifs avec la résurrection et le dépoussiérage de Contacts (People). Pour celles et ceux qui n’en auraient aucun souvenir, l’application, lancée avec Windows 8, devait à la fois servir de répertoire d’adresses et d’agrégateur de réseaux sociaux. Mais les conditions générales d’utilisation des médias sociaux ayant changé au fil des années, Contacts avaient mis un terme à l’intégration de Facebook, Twitter et consorts, avant d’être rétrogradée au rang de simple option dans Courrier et Calendrier. Mais ça, c’était avant l’arrivée de Windows 11 24H2.