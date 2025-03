Depuis le temps qu’on l’attendait, on commençait à désespérer. Car depuis son lancement, Copilot peine à tenir ses promesses d’intégration à Windows 11. D’abord distribué comme une web app assumée – format certes décevant, mais pardonnable pour un service encore jeune –, le chatbot nous aura fait une fausse joie en décembre dernier, lorsque Microsoft, annonçant une nouvelle application native pour Windows, s’est contenté de livrer une autre web app, à peine mieux emballée. Comble de l’ironie, même macOS a récemment eu droit à une intégration plus avancée que Windows lui-même. Mais cette fois, Redmond semble avoir trouvé la bonne formule et dévoile une VRAIE version native de Copilot sur Windows 11. Avec quelques surprises en prime.