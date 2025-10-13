C’est dans une note publiée le 10 octobre que Microsoft a confirmé que la version 26100.6584 du Media Creation Tool, mise en ligne le 29 septembre, « pourrait ne pas fonctionner correctement sur les appareils Windows 10 ». L’application peut se fermer de manière inattendue, sans afficher d’erreur.

L’éditeur en a également profité pour rappeler que l’outil n’était pas disponible pour les appareils Windows 10 équipés de processeurs ARM64, ce qui limite encore davantage son usage. Le bug concerne exclusivement les PC sous Windows 10 version 22H2, dernière mouture encore prise en charge.

Microsoft a indiqué travailler sur une mise à jour corrective, qui sera diffusée dans une prochaine version de l’outil. Aucune date n’a encore été communiquée, mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le temps presse.