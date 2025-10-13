Alors que la date fatidique approche, Microsoft a confirmé un dysfonctionnement du Media Creation Tool sur les PC Windows 10. Oups.
Le timing frôle la caricature. Alors que Windows 10 tirera sa révérence le 14 octobre, Microsoft vient d’officialiser un bug affectant l’outil de création de supports de Windows 11. Sur les appareils Windows 10, le programme peut se fermer sans message d’erreur, bloquant la création d’une clé USB ou d’un DVD d’installation.
Une panne qui n'aurait pas pu plus mal tomber
C’est dans une note publiée le 10 octobre que Microsoft a confirmé que la version 26100.6584 du Media Creation Tool, mise en ligne le 29 septembre, « pourrait ne pas fonctionner correctement sur les appareils Windows 10 ». L’application peut se fermer de manière inattendue, sans afficher d’erreur.
L’éditeur en a également profité pour rappeler que l’outil n’était pas disponible pour les appareils Windows 10 équipés de processeurs ARM64, ce qui limite encore davantage son usage. Le bug concerne exclusivement les PC sous Windows 10 version 22H2, dernière mouture encore prise en charge.
Microsoft a indiqué travailler sur une mise à jour corrective, qui sera diffusée dans une prochaine version de l’outil. Aucune date n’a encore été communiquée, mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le temps presse.
Des solutions de secours, mais pas forcément pratiques
Évidemment, plusieurs options permettent encore de migrer vers Windows 11, la plus simple consistant à passer par Windows Update, via les paramètres de mise à jour et de sécurité.
En revanche, pour les machines non éligibles, ou pour celles et ceux souhaitant repartir sur des bases neuves, il faudra faire preuve d’un peu plus de débrouillardise. En l’absence du MCT, la meilleure option consiste à télécharger l’image ISO de Windows 11 depuis le site de Microsoft, à la monter avec l’Explorateur de fichiers ou à la copier sur une clé USB à l’aide d’un outil tiers comme Rufus ou Flyoobe, notamment pour contourner les exigences matérielles imposées (processeur 64 bits compatible TPM 2.0 et Secure Boot, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage).
Enfin, si vous préférez patienter encore un peu avant de migrer, on rappelera que Microsoft a mis en place un programme d’Extended Security Updates (ESU), qui permettra de prolonger les mises à jour de sécurité de Windows 10 jusqu’en octobre 2026. Pour en bénéficier gratuitement, il faudra toutefois lier un compte Microsoft à son appareil. Autrement, vous devrez vous acquitter de l’équivalent de 30 dollars.
