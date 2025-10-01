Microsoft n’a pas encore appuyé sur le bouton pour tout le monde, mais la mise à jour 25H2 de Windows 11 est déjà accessible à celles et ceux qui veulent prendre un peu d’avance.
Le coup d’envoi est donné pour Windows 11 25H2. La nouvelle mise à jour majeure du système a officiellement quitté les canaux réservés aux testeurs et testeuses pour faire ses premiers pas auprès du grand public. Les images ISO sont en ligne, l’assistant d’installation pointe désormais vers la bonne version de l’OS et Windows Update commence à la proposer aux PC compatibles lorsque l’on force la recherche manuelle. Le déploiement reste progressif et sélectif, mais il n’est plus réservé aux seuls membres du programme Insider.
Si vous voulez accélérer les choses, plusieurs options existent déjà. Vous pouvez vérifier si votre appareil est éligible via Windows Update, rejoindre le canal Release Preview pour débloquer la mise à jour, ou utiliser les outils officiels de Microsoft pour faire une mise à niveau complète ou une installation propre.
Un lancement progressif… comme toujours chez Microsoft
Avant d’installer Windows 11 25H2, il peut être utile de savoir comment Microsoft diffuse ses nouvelles versions. Chaque mise à jour transite d’abord par les canaux de test internes (Dev puis Beta), où les nouveautés sont validées sans garantie de stabilité. Quand la build approche de sa version finale, elle passe en Release Preview. Les fonctions sont alors figées, les correctifs se succèdent encore un peu, mais l’OS est jugé assez stable pour un usage quotidien.
La diffusion grand public se fait ensuite par vagues. Les premiers servis sont celles et ceux qui lancent manuellement une recherche dans Windows Update. Microsoft privilégie les machines qui respectent largement les exigences matérielles, tandis que les configurations plus limites patientent souvent quelques semaines. Les appareils bloqués par un safeguard hold et privés de Windows 11 24H2 n’y ont pas accès non plus, l’édition 25H2 étant distribué sous forme de simple enablement package. Dans ces cas, seule une installation manuelle permet de contourner la restriction.
Au fil des semaines, le périmètre devrait ensuite s’élargir à davantage de PC avant d’être proposé automatiquement à tous équipements éligibles. Cette stratégie permet en théorie de limiter l’impact des problèmes de compatibilité à un nombre contenu de configurations… même si l’expérience 24H2 a prouvé plus d’une fois que les débuts (milieux et fins) pouvaient être mouvementés.
Comment installer Windows 11 25H2 dès aujourd’hui
Avant de vous lancer, mieux vaut préparer un minimum le terrain, surtout si vous comptez installer Windows 11 25H2 à l’aide d’un support externe ou forcer la mise à niveau en dehors du déploiement classique. Vérifiez que votre PC répond bien aux exigences matérielles de Windows 11 (processeur compatible, TPM 2.0 activé, Secure Boot) et assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace libre pour accueillir la mise à jour. Laissez Windows Update appliquer les dernières mises à jour disponibles, y compris celles liées aux pilotes déjà validés par Microsoft.
Côté sécurité, sauvegardez vos fichiers importants ou, mieux encore, créez une image système complète si vous disposez d’un outil de sauvegarde, afin de restaurer intégralement votre environnement en cas de crash total. À défaut, créez au moins un point de restauration système pour pouvoir revenir en arrière plus facilement.
N’oubliez pas qu’une mise à niveau majeure reste une opération sensible. Le déploiement automatique de Microsoft est conçu pour limiter les risques, mais quand on prend de l’avance, on sort un peu de cette zone de confort.
Installer Windows 11 25H2 depuis Windows Update
La méthode la plus simple consiste à vérifier si votre PC fait déjà partie de la première vague de déploiement grand public.
Ouvrez les Paramètres, puis rendez-vous dans Windows Update. Assurez-vous d’avoir activé l’option Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles.
Une fois cette option cochée, cliquez sur Rechercher des mises à jour.
Si votre machine fait partie des heureuses élues, Windows devrait vous proposer l’installation de Windows 11 version 25H2. Il suffit alors de lancer le téléchargement comme pour n’importe quelle mise à jour cumulative, puis de redémarrer votre PC une fois l’installation terminée.
Installer Windows 11 25H2 en rejoignant le canal Release Preview
Si Windows Update refuse encore de vous proposer 25H2, il est possible d’accéder à la mise à jour en passant par le canal Release Preview du programme Windows Insider. Cette voie reste officielle et sans risque majeur, car elle ne distribue que des versions proches de la finale.
Ouvrez les Paramètres, rendez-vous dans Windows Update, puis sélectionnez Programme Windows Insider. Avant de poursuivre, assurez-vous que l’envoi de données de diagnostic facultatives est bien activé dans vos paramètres de confidentialité : c’est une condition obligatoire pour rejoindre le programme Insider.
Cliquez ensuite sur Prise en main, associez votre compte Microsoft si ce n’est pas déjà fait, puis choisissez le canal Release Preview. Acceptez les conditions d’utilisation et redémarrez votre PC.
Une fois inscrit, retournez dans Windows Update et vérifiez que l’option Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles est activée. Lancez ensuite une recherche de mises à jour. La version 25H2 devrait apparaître. Téléchargez-la, puis laissez l’installation s’effectuer et redémarrez votre PC.
Installer Windows 11 25H2 via l’Assistant d’installation
Si votre PC est compatible mais que Windows Update ne vous propose toujours pas 25H2, vous pouvez utiliser l’Assistant d’installation de Windows 11 pour forcer la mise à niveau officielle, sans passer par les canaux Insider.
Commencez par télécharger l’outil. Avant de lancer l’installation, vérifiez que votre machine remplit bien les prérequis matériels imposés par Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot, processeur éligible, etc.). Si vous avez un doute, vous pouvez exécuter l’application PC Health Check.
Lancez ensuite l’Assistant d’installation. L’outil détecte la version actuelle de Windows et propose de passer à la dernière version disponible, ici Windows 11 25H2. Acceptez les conditions d’utilisation et laissez-le télécharger les fichiers nécessaires. L’opération peut être assez longue selon votre connexion et votre matériel.
Cette méthode est pratique si vous souhaitez mettre à jour votre machine sans rejoindre le programme Insider et sans créer de support externe, tout en conservant vos applications et vos données.
Installer Windows 11 25H2 grâce au Media Creation Tool
Pour celles et ceux qui préfèrent repartir sur une installation propre ou contourner les blocages persistants de Windows Update, Microsoft propose le Media Creation Tool. Cet utilitaire permet de télécharger l’ISO officielle de Windows 11 25H2 et de créer un support d’installation (clé USB ou DVD).
Commencez par télécharger l'utilitaire de création d'un support d'installation de Windows 11. Lancez l’outil, acceptez les conditions d’utilisation, puis choisissez la langue et l’édition de Windows 11. Laissez les options par défaut si vous ne savez pas quoi sélectionner.
L’assistant vous propose deux choix :
- Disque mémoire flash USB pour créer directement une clé bootable.
- Fichier ISO si vous préférez télécharger l’image disque pour l’utiliser plus tard (sur DVD ou avec un autre outil de création de média).
Une fois le support prêt, redémarrez votre PC dessus pour lancer l’installation. Vous pourrez mettre à niveau votre système tout en conservant vos données ou opter pour un formatage complet pour repartir de zéro.
Cette solution est la plus radicale, mais aussi la plus efficace pour s’affranchir des blocages de Windows Update, à condition de maîtriser un minimum l’installation d’un OS et de sauvegarder ses fichiers au préalable.
Et en cas de pépin ?
Si la mise à jour 25H2 provoque des dysfonctionnements, ce qui, sans grande surprise, a déjà été signalé, vous pouvez revenir à l’état précédent tant que vous êtes encore dans la période de restauration prévue par Microsoft, généralement dix jours après la mise à niveau.
Ouvrez les Paramètres, rendez-vous dans Windows Update, puis cliquez sur Historique des mises à jour. Descendez jusqu’à la section Paramètres associés et sélectionnez Désinstaller les mises à jour.
Dans la liste qui s’affiche, repérez Mise à jour de fonctionnalité vers Windows 11 version 25H2 (ou l’équivalent selon la traduction affichée), puis cliquez sur Désinstaller, confirmez et redémarrez votre PC.
Attention toutefois : passé le délai de dix jours, impossible de revenir en arrière sans passer par une réinstallation complète à l’aide d’un support d’installation. Et sur les machines ARM, où l’update fait déjà des siennes, l’exercice risque d’être encore plus fastidieux.
