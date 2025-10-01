Avant d’installer Windows 11 25H2, il peut être utile de savoir comment Microsoft diffuse ses nouvelles versions. Chaque mise à jour transite d’abord par les canaux de test internes (Dev puis Beta), où les nouveautés sont validées sans garantie de stabilité. Quand la build approche de sa version finale, elle passe en Release Preview. Les fonctions sont alors figées, les correctifs se succèdent encore un peu, mais l’OS est jugé assez stable pour un usage quotidien.

La diffusion grand public se fait ensuite par vagues. Les premiers servis sont celles et ceux qui lancent manuellement une recherche dans Windows Update. Microsoft privilégie les machines qui respectent largement les exigences matérielles, tandis que les configurations plus limites patientent souvent quelques semaines. Les appareils bloqués par un safeguard hold et privés de Windows 11 24H2 n’y ont pas accès non plus, l’édition 25H2 étant distribué sous forme de simple enablement package. Dans ces cas, seule une installation manuelle permet de contourner la restriction.

Au fil des semaines, le périmètre devrait ensuite s’élargir à davantage de PC avant d’être proposé automatiquement à tous équipements éligibles. Cette stratégie permet en théorie de limiter l’impact des problèmes de compatibilité à un nombre contenu de configurations… même si l’expérience 24H2 a prouvé plus d’une fois que les débuts (milieux et fins) pouvaient être mouvementés.