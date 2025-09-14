La mise à jour de fonctionnalité 24H2 bascule en phase d’installation automatique sur les machines éligibles. Concrètement, Windows Update la télécharge et la programme, sauf report volontaire dans les réglages. Cette accélération s’explique par l’échéance de support des éditions 22H2 et 23H2, qui pousse Microsoft à uniformiser le parc pour garantir sécurité et correctifs.

Après des mois de retenue, les verrous techniques tombent les uns après les autres. Les blocages visant à éviter des incompatibilités logicielles ou matérielles ont été allégés, ouvrant la voie à un déploiement bien plus large. Sur de nombreux PC, la notification ne se contente plus de « proposer » la mise à niveau, elle la planifie. Pour autant, l’installation reste progressive. Elle s’appuie sur un ciblage par vagues, avec surveillance des retours de télémétrie et activations échelonnées des fonctionnalités sensibles. La promesse est claire : aller vite, sans répéter les impasses du printemps.