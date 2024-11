Cette restriction a désormais été levée et il devient possible de mettre à jour son système d'exploitation vers Windows 11 24H2. Il suffit pour cela de télécharger et installer la dernière version de Voicemeeter sur son appareil. Les numéros de version compatibles avec Windows 11 24H2 sont 1.1.1.8, 2.1.1.8 et 3.1.1.8. Elles contiennent toutes trois le nouveau pilote vbvoicemeetervaio64_win10.sys (version 3.3.1.9), qui inclut l'indispensable correctif.

Ensuite, Windows 11 devrait vous proposer automatiquement de mettre à jour votre PC vers 24H2. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez qu'à faire un tour dans Windows Update et rechercher les mises à jour disponibles pour installer la dernière version à laquelle vous pouvez prétendre. Si la manipulation ne fonctionne pas, tentez de redémarrer votre ordinateur après avoir installé la mise à jour de Voicemeeter.