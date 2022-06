Microsoft rend Windows 11 disponible sur les PC non pris en charge... par accident

Plusieurs utilisateurs inscrits pour accéder à la Release Preview ont constaté une drôle de surprise : l'installation de la mise à jour leur était proposée… alors que leur ordinateur ne prenait jusqu'ici pas en charge Windows 11.

Microsoft impose des caractéristiques techniques empêchant les machines qui ne sont pas un tant soit peu récentes d'installer Windows 11. Mais la dernière version bêta de l'update majeure 22H2 a changé la donne.

Les témoignages affluent sur Reddit, Twitter, et même sur le forum de Clubic. Stéphane, l'un de nos lecteurs, explique : « Alors là je n’y comprends plus rien Microsoft !!! Mon Asus UX501VW n’était pas éligible à Windows 11, car ne possédait pas de processeur Intel de génération 8 minimum… Et là ce matin en faisant un tour sur Windows Update je ne fais pas gaffe, mais on me propose une MAJ 22h2 que j’installe, redémarrage et Windows 11 22H2 est installé !!! Je fais partie du programme Insider de base et n’ai rien fait de particulier sur ma machine, moi qui pensais finir en Windows 10… ».