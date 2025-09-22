La prochaine mise à jour de Windows 11 approche. Les fichiers de la version 25H2 circulent déjà sur les serveurs de Microsoft, signe de son déploiement grand public imminent.
Windows 11 25H2 vient officiellement d’atteindre le statut RTM, pour Release To Manufacturers. Autrement dit, Microsoft a validé la build 26200.6584 et l’a transmise aux OEM, qui peuvent désormais préinstaller le système sur les PC qu’ils commercialisent. En parallèle, les fichiers ISO et les paquets d’activation ont été repérés sur les serveurs officiels, ce qui confirme que la mise à jour via Windows Update n’est plus qu’une question de temps.
Une toute petite update, en poids comme en nouveautés
Pour les appareils déjà équipés de Windows 11 24H2, la mise à niveau vers 25H2 passera par un simple « Enablement Package » (KB5054156), un fichier minuscule d’environ 170 Ko qui se contentera d’activer des composants déjà présents dans le système. En revanche, les utilisateurs et utilisatrices tournant sur Windows 11 23H2 – ou celles et ceux qui préfèreraient repartir d’une installation propre – devront, quant à eux, télécharger le package complet, à peu près 7 Go selon l’architecture (x64 ou ARM64).
On en profitera pour rappeler que sur le plan fonctionnel, Windows 11 25H2 reste avant tout une évolution de l’existant. Le principal changement concerne le menu Démarrer, plus souple et agréable à utiliser que l’ancien. On pourra en effet enfin désactiver la section des applis recommandées, et accéder directement à tous les programmes installés depuis la page d’accueil, sans avoir à passer par un bouton intermédiaire.
Des évolutions qui pourraient atteindre 24H2 avant 25H2
Microsoft prévoit aussi de nouvelles options de présentation, avec un affichage en liste classique qui met l’accent sur les noms accompagnés de petites icônes, un mode « grille » qui valorise davantage les icônes en réduisant la taille du texte, et un mode « catégories » qui range automatiquement les applications sous des rubriques comme « utilitaires », « productivité » ou « jeux ».
À noter que ces nouveautés ne seront cependant pas activées partout au même moment. Comme d’habitude, Redmond procèdera à leur déploiement progressif, et certaines installations de 25H2 continueront quelque temps à afficher l’ancien menu. Selon Windows Latest, l’entreprise pourrait même proposer ce nouvel affichage sur Windows 11 24H2 avant le lancement public de 25H2. En dehors de cette retouche visible, les autres changements visent surtout à renforcer la stabilité et à affiner les performances du système. Nul besoin de se précipiter sur Windows 11 25H2 avant sa mise à disposition dans Windows Update, donc.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces