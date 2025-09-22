Pour les appareils déjà équipés de Windows 11 24H2, la mise à niveau vers 25H2 passera par un simple « Enablement Package » (KB5054156), un fichier minuscule d’environ 170 Ko qui se contentera d’activer des composants déjà présents dans le système. En revanche, les utilisateurs et utilisatrices tournant sur Windows 11 23H2 – ou celles et ceux qui préfèreraient repartir d’une installation propre – devront, quant à eux, télécharger le package complet, à peu près 7 Go selon l’architecture (x64 ou ARM64).

On en profitera pour rappeler que sur le plan fonctionnel, Windows 11 25H2 reste avant tout une évolution de l’existant. Le principal changement concerne le menu Démarrer, plus souple et agréable à utiliser que l’ancien. On pourra en effet enfin désactiver la section des applis recommandées, et accéder directement à tous les programmes installés depuis la page d’accueil, sans avoir à passer par un bouton intermédiaire.