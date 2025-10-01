Au-delà des problèmes officiellement reconnus, deux autres dysfonctionnements ont été rapportés. L'un concerne le protocole de partage de fichiers vieillissant SMBv1. S'il est encore utilisé, il peut devenir instable lorsque la connexion passe par une ancienne méthode réseau, NetBT. La firme de Redmond propose une solution de rechange, mais le message sous-jacent est sans équivoque : il est grand temps d’abandonner ce protocole au profit de versions plus modernes et sécurisées.

Enfin, les possesseurs de machines équipées de puces ARM64 rencontrent un obstacle inattendu. L'outil de création de média d'installation, essentiel pour préparer une clé USB de réinstallation, refuse de fonctionner sur ces appareils. Il affiche un message d'erreur vague, obligeant les utilisateurs à passer par un ordinateur à architecture x64 pour créer le support d'installation ARM. Un problème de niche, certes, mais qui témoigne d’une finition encore perfectible pour cet écosystème.

Cette mise à jour 25H2 est fonctionnellement mineure, mais elle rappelle que dans le monde Windows, la stabilité n'est jamais totalement acquise. Les utilisateurs dont les usages recoupent les problèmes identifiés, comme la lecture de Blu‑ray ou la gestion de parcs avec des protocoles anciens, ont tout intérêt à patienter. Pour les autres, l'installation reste possible, tout en gardant à l'esprit que Microsoft peut à tout moment activer des blocages de sécurité pour protéger les configurations jugées à risque. Le prochain grand rendez-vous mensuel des correctifs, le Patch Tuesday, devrait apporter plus de clarté.