Le rituel est immuable : une nouvelle mise à jour de Windows arrive, et avec elle, son cortège de dysfonctionnements. La version 25H2 ne fait pas exception, Microsoft ayant déjà documenté quatre problèmes notables seulement 48 heures après son déploiement.
Alors que la poussière du lancement chaotique de Windows 11 24H2 retombe à peine, son successeur, la version 25H2, pointe déjà le bout de son nez. Distribuée sous la forme d’un simple paquet d’activation, cette mise à jour se voulait discrète. Mais elle ravive déjà le souvenir des nombreux écueils de la version précédente, qui avait souffert d’écrans bleus, de soucis avec certains jeux et de multiples incompatibilités matérielles. Si les bugs actuels semblent moins critiques, ils invitent néanmoins à une grande prudence avant de cliquer sur « Mettre à jour ».
Des premiers couacs qui ciblent des usages précis
À peine le déploiement entamé, Microsoft a mis à jour son tableau de bord de santé des versions pour confirmer deux problèmes. Le premier affecte directement les amateurs de médias physiques. Les applications de lecture de disques Blu-ray ou de télévision numérique terrestre qui exploitent certaines technologies de protection des contenus (DRM) peuvent subitement cesser de fonctionner, affichant un écran noir ou des messages d’erreur. Si les plateformes de diffusion en continu ne sont pas touchées, ce retour en arrière est frustrant pour ceux qui conservent une vidéothèque matérielle.
Dans un autre registre, ce sont les administrateurs système qui fronceront les sourcils. L’installation de mises à jour via des fichiers .msu stockés sur un partage réseau peut échouer lamentablement. Ce scénario, typique des environnements d'entreprise qui gèrent leurs déploiements manuellement, force à adopter des contournements, comme la copie locale des fichiers avant installation. Microsoft a déjà commencé à déployer une restauration automatique pour les postes non gérés, mais le signal est clair : les processus informatiques bien huilés pourraient gripper.
D'autres écueils qui trahissent une transition inachevée
Au-delà des problèmes officiellement reconnus, deux autres dysfonctionnements ont été rapportés. L'un concerne le protocole de partage de fichiers vieillissant SMBv1. S'il est encore utilisé, il peut devenir instable lorsque la connexion passe par une ancienne méthode réseau, NetBT. La firme de Redmond propose une solution de rechange, mais le message sous-jacent est sans équivoque : il est grand temps d’abandonner ce protocole au profit de versions plus modernes et sécurisées.
Enfin, les possesseurs de machines équipées de puces ARM64 rencontrent un obstacle inattendu. L'outil de création de média d'installation, essentiel pour préparer une clé USB de réinstallation, refuse de fonctionner sur ces appareils. Il affiche un message d'erreur vague, obligeant les utilisateurs à passer par un ordinateur à architecture x64 pour créer le support d'installation ARM. Un problème de niche, certes, mais qui témoigne d’une finition encore perfectible pour cet écosystème.
Cette mise à jour 25H2 est fonctionnellement mineure, mais elle rappelle que dans le monde Windows, la stabilité n'est jamais totalement acquise. Les utilisateurs dont les usages recoupent les problèmes identifiés, comme la lecture de Blu‑ray ou la gestion de parcs avec des protocoles anciens, ont tout intérêt à patienter. Pour les autres, l'installation reste possible, tout en gardant à l'esprit que Microsoft peut à tout moment activer des blocages de sécurité pour protéger les configurations jugées à risque. Le prochain grand rendez-vous mensuel des correctifs, le Patch Tuesday, devrait apporter plus de clarté.