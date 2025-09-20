Le rôle de l’Enhanced Video Renderer est d’assurer un traitement sécurisé de la vidéo protégée, en coopération avec Media Foundation et DirectShow. Il veille à ce que les images soumises à DRM ou HDCP soient affichées uniquement via des surfaces Direct3D de confiance, empêchant ainsi toute copie non autorisée. Ce dispositif vise à répondre aux exigences de licences imposées par les formats protégés tels que le Blu-ray ou la télévision numérique.

Dans les faits, EVR a depuis été remplacé par le Simple Video Renderer (SVR), mais nombre d’applications reposent encore sur l’ancienne architecture. Le blocage provoqué par les mises à jour KB5064081 et KB5065426 frappe donc particulièrement les utilisateurs qui continuent d’accéder à leurs contenus physiques ou à leurs abonnements de télévision numérique depuis leur PC.

Face à cette situation, Microsoft n'a pour l'instant proposé aucune solution de contournement, se contentant de recommander à ses utilisateurs de reporter l'installation des mises à jour en attendant le déploiement d'un correctif.