Si vos DVD et Blu-ray refusent soudainement de se lancer sur votre PC, inutile d’accuser vos disques ou votre lecteur. Le problème vient des dernières mises à jour de Windows 11.
Ce n'est pas un problème matériel, mais bien une conséquence de l'installation des dernières mises à jour de Windows 11. Après le déploiement de la mise à jour non liée à la sécurité d'août 2025 (KB5064081) et de ses versions ultérieures, ainsi que de la mise à jour de septembre 2025 (KB5065426), de nombreux utilisateurs ont signalé des difficultés à lire des contenus protégés. Le coupable ? Microsoft, qui a elle-même reconnu le problème sur son site de suivi de l'état de santé de Windows.
Windows 11 : pourquoi vos DVD et Blu-ray ne fonctionnent plus depuis août ?
La firme de Redmond a identifié la source du problème dans le fonctionnement de l'Enhanced Video Renderer (EVR), un composant Windows chargé de gérer la lecture sécurisée des contenus protégés. Cette technologie, bien qu'aujourd'hui remplacée par le Simple Video Renderer (SVR), demeure essentielle pour de nombreuses applications qui s'appuient sur la protection HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ou la gestion des droits numériques (DRM) pour l'audio numérique.
Dans le cas présent, la lecture de contenus issus de disques Blu-ray, DVD ou de la télévision numérique peut provoquer « des erreurs de protection des droits d’auteur, des interruptions fréquentes de la lecture, des gels ou des écrans noirs », prévient Microsoft. Le groupe insiste cependant : « Ce problème n'affecte pas les services de streaming ». Autrement dit, les plateformes en ligne continuent de fonctionner normalement.
Les utilisateurs toujours dans l'attente d'un correctif
Le rôle de l’Enhanced Video Renderer est d’assurer un traitement sécurisé de la vidéo protégée, en coopération avec Media Foundation et DirectShow. Il veille à ce que les images soumises à DRM ou HDCP soient affichées uniquement via des surfaces Direct3D de confiance, empêchant ainsi toute copie non autorisée. Ce dispositif vise à répondre aux exigences de licences imposées par les formats protégés tels que le Blu-ray ou la télévision numérique.
Dans les faits, EVR a depuis été remplacé par le Simple Video Renderer (SVR), mais nombre d’applications reposent encore sur l’ancienne architecture. Le blocage provoqué par les mises à jour KB5064081 et KB5065426 frappe donc particulièrement les utilisateurs qui continuent d’accéder à leurs contenus physiques ou à leurs abonnements de télévision numérique depuis leur PC.
Face à cette situation, Microsoft n'a pour l'instant proposé aucune solution de contournement, se contentant de recommander à ses utilisateurs de reporter l'installation des mises à jour en attendant le déploiement d'un correctif.
