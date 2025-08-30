Dans une communication officielle publiée sur le portail administrateur, Microsoft tranche définitivement sur la question. « Après une enquête approfondie, Microsoft n'a trouvé aucun lien entre la mise à jour de sécurité Windows d'août 2025 et les types de pannes de disque dur signalées sur les réseaux sociaux », déclare l'entreprise. « Comme toujours, nous continuons de suivre les retours après la publication de chaque mise à jour Windows et nous examinerons tout signalement ultérieur », a-t-elle ajouté.

Ainsi, la société dirigée par Satya Nadella assure catégoriquement que son correctif mensuel n’est pas responsable des dysfonctionnements rapportés plus tôt ce mois-ci. Elle précise néanmoins rester vigilante et attentive aux éventuelles remontées d’incidents dans les prochaines semaines. En attendant, la firme de Redmond n'est pas la seule à nier toute responsabilité dans cette affaire.