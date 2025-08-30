Des utilisateurs ont affirmé que la mise à jour de sécurité d’août 2025 pour Windows 11 provoquait des défaillances de SSD. Microsoft réfute tout lien entre son correctif et ces incidents signalés sur les réseaux sociaux.
- Des utilisateurs ont signalé des défaillances de SSD après la mise à jour d'août 2025 de Windows 11.
- Microsoft a nié tout lien entre sa mise à jour et les problèmes de disque, après une enquête approfondie.
- Phison, fabricant de SSD, n'a pas pu reproduire les problèmes signalés et rejette également toute responsabilité.
La polémique avait éclaté début août 2025 : quelques jours après le déploiement de la mise à jour de sécurité mensuelle pour Windows 10 et 11, des rapports inquiétants ont fait surface sur les réseaux sociaux. Des utilisateurs signalaient des défaillances de leurs disques SSD et des corruptions de données, pointant du doigt la récente mise à jour du système d'exploitation. Face à cette levée de boucliers, Microsoft avait alors reconnu l'existence de ces signalements et s'était engagé à mener une investigation approfondie. Aujourd'hui, la firme de Redmond livre ses conclusions et lave Windows 11 de tout soupçon.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Windows 11 24H2 : Microsoft nie en bloc les liens entre les soucis de SSD et sa mise à jour
Dans une communication officielle publiée sur le portail administrateur, Microsoft tranche définitivement sur la question. « Après une enquête approfondie, Microsoft n'a trouvé aucun lien entre la mise à jour de sécurité Windows d'août 2025 et les types de pannes de disque dur signalées sur les réseaux sociaux », déclare l'entreprise. « Comme toujours, nous continuons de suivre les retours après la publication de chaque mise à jour Windows et nous examinerons tout signalement ultérieur », a-t-elle ajouté.
Ainsi, la société dirigée par Satya Nadella assure catégoriquement que son correctif mensuel n’est pas responsable des dysfonctionnements rapportés plus tôt ce mois-ci. Elle précise néanmoins rester vigilante et attentive aux éventuelles remontées d’incidents dans les prochaines semaines. En attendant, la firme de Redmond n'est pas la seule à nier toute responsabilité dans cette affaire.
Windows 11 fait planter certains SSD, mais ce n'est la faute de personne
Le constructeur Phison, spécialisé dans la conception de contrôleurs SSD, s’est, lui aussi, penché sur la question. Après une batterie de tests, il se montre catégorique : « Phison a consacré plus de 4 500 heures de test cumulées aux disques potentiellement affectés et a réalisé plus de 2 200 cycles de test. Nous n'avons pas pu reproduire le problème signalé, et aucun partenaire ni client n'a signalé que ce problème affectait ses disques à ce jour ».
Si la cause exacte des défaillances constatées demeure indéterminée, Microsoft et Phison rejettent toute responsabilité de la mise à jour d’août 2025. En attendant de nouvelles clarifications, certains conseillent aux utilisateurs de limiter les usages intensifs de leurs SSD ou de suspendre temporairement Windows Update. Par ailleurs, Microsoft reconnaît plancher sur d’autres dysfonctionnements, notamment concernant les performances du streaming NDI dans OBS depuis l’installation du dernier correctif.