Des signalements récents pointent un bug rare dans la mise à jour KB5063878 de Windows 11 24H2. Sous certaines conditions, des SSD apparaîtraient comme illisibles ou cesseraient d’être détectés après un volume d’écriture important.
- La mise à jour KB5063878 (12 août) pour Windows 11 24H2 est investiguée après des signalements de SSD devenant illisibles ou disparaissant.
- Le bug survient surtout quand des SSD (souvent avec contrôleurs Phison) sont déjà remplis (~60%) et subissent des écritures intensives (>50 Go), entraînant E/S erratiques et partitions RAW.
- Microsoft collabore avec les fabricants pour enquêter ; en attendant, sauvegardez vos données et reportez les écritures massives si possible.
Après la réinitialisation bloquée sur Windows 10 et 11, un nouveau problème remonte du Patch Tuesday d’août. La mise à jour KB5063878, publiée le 12 août pour Windows 11 version 24H2 dans le cadre du Patch Tuesday, pourrait, dans des cas très spécifiques, causer la disparition ou l’inaccessibilité de certains SSD. Plusieurs signalements, relayés par Windows Latest, concernent surtout des utilisateurs et utilisatrices au Japon confrontés à des scénarios impliquant une forte charge en écriture sur un lecteur déjà bien rempli. Microsoft a confirmé être en train d’enquêter, en lien avec ses partenaires fabricants de contrôleurs SSD.
Un bug lié à une écriture massive sur un SSD chargé
C’est un bug à l’impact limité, mais aux conséquences potentiellement désastreuses. Depuis l’installation de la mise à jour KB5063878, plusieurs utilisateurs et utilisatrices ont signalé la disparition soudaine de leur SSD. Le lecteur ne s’affiche plus dans l’Explorateur de fichiers, ni dans le BIOS, et la partition concernée est identifiée comme RAW, autrement dit inutilisable sans récupération avancée.
D’après les observations partagées par Windows Latest, le phénomène survient dans des conditions bien précises. Il touche des SSD dont la capacité de stockage est déjà bien entamée, à partir de 60 % d’occupation environ, lorsque le système déclenche une opération d’écriture soutenue (50 Go ou plus). Ce n’est donc pas la taille des fichiers qui déclenche le problème, mais bien l’intensité des écritures successives sur un disque déjà bien rempli.
Dans ces conditions, Windows 11 peut déclencher un comportement critique. L’Explorateur se fige, les outils de diagnostic SMART deviennent inopérants, des erreurs d’entrée/sorties surviennent, et le lecteur finit par disparaître. Dans certains cas, un simple redémarrage suffit à rétablir l’accès. Dans d’autres, la table de partition est corrompue, et les données sont perdues.
Les premiers tests indiquent que le bug semble essentiellement concerner des SSD équipés de contrôleurs Phison, mais des signalements isolés évoquent aussi InnoGrit et Maxio. Aucun cas n’a pour le moment été rapporté avec des SSD de marques comme Samsung ou Seagate. Une piste avancée par Windows Latest évoque une interaction complexe entre la gestion du cache par Windows, la congestion des files d’E/S, et les mécanismes internes des SSD (garbage collection, wear leveling), pouvant conduire certains contrôleurs à se bloquer sous forte charge.
Une enquête en cours, mais pas d’alerte généralisée
Microsoft a confirmé à Windows Latest être au courant des signalements et a indiqué avoir lancé une enquête pour comprendre l’origine du problème, en collaboration avec ses partenaires. Aucune recommandation spécifique n’a été formulée pour l’instant, ni correctif ni solution de contournement.
Avant de paniquer, on rappellera que le phénomène semble extrêmement isolé, compte tenu du nombre de cas recensés très limité. Malgré tout, les conditions d’apparition du bug – combinaison rare entre un lecteur déjà bien rempli et une écriture massive – sont suffisamment précises pour que certains scénarios, comme une mise à jour de jeu volumineuse ou des traitements gourmands en stockage, puissent les reproduire. De fait, si vous craignez les répercussions, certains signes peuvent alerter avant la disparition complète du volume, comme des ralentissements, des erreurs d’entrée/sortie, ou un crash de l’Explorateur.
Microsoft n’a pas encore confirmé officiellement le lien direct entre KB5063878 et la défaillance des SSD, mais la corrélation temporelle reste troublante, et l’enquête se poursuit. En attendant, si vous utilisez Windows 11 24H2 et que vous devez procéder à une écriture massive sur un SSD déjà bien rempli, il peut être prudent de sauvegarder vos données, ou de reporter l’opération si possible.