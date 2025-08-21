Après la réinitialisation bloquée sur Windows 10 et 11, un nouveau problème remonte du Patch Tuesday d’août. La mise à jour KB5063878, publiée le 12 août pour Windows 11 version 24H2 dans le cadre du Patch Tuesday, pourrait, dans des cas très spécifiques, causer la disparition ou l’inaccessibilité de certains SSD. Plusieurs signalements, relayés par Windows Latest, concernent surtout des utilisateurs et utilisatrices au Japon confrontés à des scénarios impliquant une forte charge en écriture sur un lecteur déjà bien rempli. Microsoft a confirmé être en train d’enquêter, en lien avec ses partenaires fabricants de contrôleurs SSD.