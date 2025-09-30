Fonctions intelligentes, retouches d’interface, correctifs attendus de pied ferme… Windows 11 s’offre un vrai coup de frais.
À deux semaines de la fin officielle de Windows 10 et alors que Windows 11 25H2 s’apprête à pointer le bout de son nez, Microsoft continue de bichonner la version actuelle et déploie une mise à jour particulièrement consistante. Estampillée KB5065789 (build 26100.6725), l’update renforce les fonctions intelligentes de Click to Do et des agents Copilot+, modernise l’interface, ouvre l’authentification sans mot de passe à des gestionnaires tiers compatibles passkeys, s’attaque à plusieurs bugs agaçants, et dévoile officiellement les Actions IA dans l’Explorateur…. mais pas pour tout le monde.
Actions IA, personnalisation, sécurité : une mise à jour qui pèse lourd
La grande attraction de cette mise à jour réside donc dans l’Explorateur de fichiers. Microsoft y déploie enfin les Actions IA, testées auprès des Insiders depuis quelques semaines. À partir du menu du clic droit (ou Shift + F10), les utilisateurs et utilisatrices peuvent à présent résumer un document stocké dans OneDrive ou Sharepoint (abonnement Microsoft 365 et licence Copilot obligatoires), lancer une recherche web à partir d’une image, flouter l’arrière-plan ou effacer des éléments indésirables sur une photo, et même isoler proprement un sujet grâce à Paint.
De quoi simplifier pas mal de tâches du quotidien… sauf pour les Européens, qui devront encore patienter. Microsoft n’a pour l’heure communiqué ni calendrier ni raison officielle concernant ces restrictions de déploiement, mais les contraintes liées à la réglementation sur les services d’IA pourraient vraisemblablement freiner son arrivée.
Toujours côté assistance intelligente, Click to Do gagne de nouveaux raccourcis contextuels pour déclencher les actions les plus populaires et fournit des résumés plus clairs et mieux ciblés. Les agents intégrés à certains réglages de Copilot+ s’améliorent également, et l’on peut dorénavant accéder directement à la page de paramètres correspondante depuis les résultats d’une recherche d’agent, ce qui simplifie la navigation.
En marge des fonctions IA, l’expérience Windows continue aussi de s’affiner. Les indicateurs matériels (volume, luminosité, mode avion, bureaux virtuels) sont enfin repositionnables sur l’écran, les administrateurs n’ont plus besoin de relancer l’Explorateur pour appliquer des règles de barre des tâches, ce qui simplifie la gestion en entreprise, et la page Paramètres avancés, qui remplace l’ancien « Pour les développeurs », a été repensée pour plus de clarté et affiche des informations Git (branche, nombre de modifications, dernier commit) lorsqu’un dossier de dépôt est sélectionné. Microsoft poursuit par ailleurs la migration des anciens réglages du Panneau de configuration vers l’application Paramètres, notamment pour la gestion du temps, des formats de date et de monnaie, et des préférences clavier.
Enfin, Windows 11 accepte désormais les gestionnaires tiers pour les passkeys. Il devient ainsi possible de confier ses clés FIDO2/WebAuthn à une application spécialisée compatible, puis de l’activer depuis les paramètres du compte (Comptes > Clés d’accès > Options avancées) après vérification via Windows Hello. Une fois l’intégration faite, ces clés peuvent être utilisées ou créées directement dans l’écosystème Windows.
Pour rappel, cette ouverture avait été esquissée en début d’été avec une première intégration côté 1Password dans le programme Insider. Elle arrive désormais dans la version stable grâce à la nouvelle API « plugin credential manager », alors qu’auparavant seul le gestionnaire interne du système pouvait prendre en charge les passkeys.
Des correctifs à la pelle, mais pas la fin des tracas
Côté fiabilité, cette mise à jour corrige plusieurs problèmes qui s’accumulaient depuis l’été. L’Explorateur de fichiers gagne en réactivité lors de l’ouverture des éléments stockés dans le cloud et du chargement des menus contextuels. L’affichage du bureau s’améliore aussi avec la disparition de l’arrière-plan coloré qui pouvait apparaître derrière certaines icônes et la fin des chevauchements entre texte et icônes quand la mise à l’échelle était augmentée.
Le partage de fichiers en réseau retrouve sa stabilité après les défaillances observées depuis la précédente mise à jour de septembre. Les dossiers utilisant l’ancien protocole SMBv1 s’ouvrent de nouveau correctement. Côté authentification, le fameux message « votre code PIN n’est pas disponible » ne devrait plus bloquer l’ouverture de session, y compris après un redémarrage en mode sans échec ou sur les machines rattachées à Microsoft Entra ID.
Microsoft annonce par ailleurs des améliorations de performances en jeu lorsque la barre de jeu ou d’autres superpositions sont actives, en particulier sur les configurations multi-écrans aux fréquences d’affichage différentes.
Enfin, la mise à jour corrige partiellement les problèmes de lecture apparus dès fin août avec certains lecteurs Blu-ray, DVD et applications TV numérique utilisant le moteur Enhanced Video Renderer associé à la protection HDCP. Les services de streaming ne sont pas concernés, mais certaines applications audio protégées par DRM peuvent encore rencontrer des erreurs, et Redmond a confirmé travailler sur un correctif complet.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces