Toujours côté assistance intelligente, Click to Do gagne de nouveaux raccourcis contextuels pour déclencher les actions les plus populaires et fournit des résumés plus clairs et mieux ciblés. Les agents intégrés à certains réglages de Copilot+ s’améliorent également, et l’on peut dorénavant accéder directement à la page de paramètres correspondante depuis les résultats d’une recherche d’agent, ce qui simplifie la navigation.

En marge des fonctions IA, l’expérience Windows continue aussi de s’affiner. Les indicateurs matériels (volume, luminosité, mode avion, bureaux virtuels) sont enfin repositionnables sur l’écran, les administrateurs n’ont plus besoin de relancer l’Explorateur pour appliquer des règles de barre des tâches, ce qui simplifie la gestion en entreprise, et la page Paramètres avancés, qui remplace l’ancien « Pour les développeurs », a été repensée pour plus de clarté et affiche des informations Git (branche, nombre de modifications, dernier commit) lorsqu’un dossier de dépôt est sélectionné. Microsoft poursuit par ailleurs la migration des anciens réglages du Panneau de configuration vers l’application Paramètres, notamment pour la gestion du temps, des formats de date et de monnaie, et des préférences clavier.

Enfin, Windows 11 accepte désormais les gestionnaires tiers pour les passkeys. Il devient ainsi possible de confier ses clés FIDO2/WebAuthn à une application spécialisée compatible, puis de l’activer depuis les paramètres du compte (Comptes > Clés d’accès > Options avancées) après vérification via Windows Hello. Une fois l’intégration faite, ces clés peuvent être utilisées ou créées directement dans l’écosystème Windows.

Pour rappel, cette ouverture avait été esquissée en début d’été avec une première intégration côté 1Password dans le programme Insider. Elle arrive désormais dans la version stable grâce à la nouvelle API « plugin credential manager », alors qu’auparavant seul le gestionnaire interne du système pouvait prendre en charge les passkeys.