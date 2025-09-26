Dans un silence presque monacal, Windows 10 a donc livré sa dépêche optionnelle finale. Cette publication, identifiée comme la version « C » de septembre, n'apporte aucune nouvelle fonctionnalité visible, se contentant de parfaire la stabilité de l'architecture de maintenance. C’est un point final posé sur une décennie d’évolutions fonctionnelles, un signal que le temps du repos est venu.

À compter du 14 octobre 2025, le système se retirera de la scène publique des mises à jour régulières. Le grand rendez-vous mensuel de la sécurité d'octobre sera son ultime intervention officielle pour le grand public. Passé cette date, Windows 10 entrera dans une phase de quiétude, ne s’exprimant plus qu’à travers le canal privé et payant de son programme de sécurité étendue.

Cette fin de cycle s’opère sans fracas. Lancé en 2015, l’OS a connu une carrière d’une longévité remarquable, et sa version 22H2 restera comme son état final et le plus abouti. Microsoft orchestre une sortie en douceur, une transition maîtrisée vers Windows 11, comme pour honorer les services rendus par ce système qui aura équipé des centaines de millions de machines à travers le monde.