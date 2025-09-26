Le système d’exploitation Windows 10 s'apprête à tirer sa révérence, non sans adresser un dernier salut à ses utilisateurs. Sa toute dernière mise à jour de confort vient d’être publiée, marquant le prélude à la fin de son support officiel le 14 octobre 2025.
L'heure des adieux a sonné pour les mises à jour optionnelles de Windows 10. Avec la publication de sa dernière version préliminaire de septembre, l'illustre système d'exploitation clôt un chapitre important de son histoire. Désormais, seul le correctif de sécurité d’octobre viendra parachever son long service, avant que le rideau ne tombe définitivement, laissant place au programme de mises à jour de sécurité étendues pour les irréductibles.
Le crépuscule d'un règne
Dans un silence presque monacal, Windows 10 a donc livré sa dépêche optionnelle finale. Cette publication, identifiée comme la version « C » de septembre, n'apporte aucune nouvelle fonctionnalité visible, se contentant de parfaire la stabilité de l'architecture de maintenance. C’est un point final posé sur une décennie d’évolutions fonctionnelles, un signal que le temps du repos est venu.
À compter du 14 octobre 2025, le système se retirera de la scène publique des mises à jour régulières. Le grand rendez-vous mensuel de la sécurité d'octobre sera son ultime intervention officielle pour le grand public. Passé cette date, Windows 10 entrera dans une phase de quiétude, ne s’exprimant plus qu’à travers le canal privé et payant de son programme de sécurité étendue.
Cette fin de cycle s’opère sans fracas. Lancé en 2015, l’OS a connu une carrière d’une longévité remarquable, et sa version 22H2 restera comme son état final et le plus abouti. Microsoft orchestre une sortie en douceur, une transition maîtrisée vers Windows 11, comme pour honorer les services rendus par ce système qui aura équipé des centaines de millions de machines à travers le monde.
L'héritage et la garde rapprochée
Pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas encore tourner la page, une garde rapprochée assurera leur protection. Ce programme de sécurité étendue (ESU) offrira, pour les particuliers, un sursis d'un an. L'accès se fera via trois chemins : une sauvegarde des données sur OneDrive, l'échange de points de fidélité Microsoft Rewards, ou le paiement d’une trentaine d’euros pour une année de correctifs critiques. Comme annoncé précédemment, les utilisateurs de l'Espace économique européen bénéficieront d'une année de sécurité supplémentaire sans frais, une fleur faite au marché local.
Pour les parcs d'entreprises, la fidélité aura un coût plus élevé. La première année de support étendu est facturée 61 dollars, un tarif qui doublera chaque année, sur une durée maximale de trois ans. Cette grille tarifaire distincte acte une stratégie graduée, visant à accompagner la migration des flottes professionnelles qui, pour des raisons de compatibilité ou de budget, tardent à franchir le pas.
Cet ultime geste marque donc le passage de flambeau, entérinant la fin d’une ère pour Windows 10. Pour ses fidèles, l’heure est venue de choisir : embrasser la modernité de Windows 11 ou s’en remettre à la garde rapprochée du support étendu. La décision dessinera le paysage informatique des prochains mois, entre migration et résistance organisée, alors que s'éteint doucement l'un des systèmes les plus marquants de sa génération.