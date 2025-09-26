Depuis plusieurs mois, les associations de consommateurs européennes dénonçaient la manière dont Microsoft conditionnait l’accès aux mises à jour de sécurité prolongées de Windows 10. Pour bénéficier gratuitement du programme Extended Security Updates (ESU), les utilisateurs et utilisatrices auraient jusque-là dû passer par l’application Windows Backup, synchroniser leurs paramètres sur OneDrive et, dans certains cas, interagir avec Microsoft Rewards. Une stratégie jugée discutable au regard des règles européennes sur les pratiques déloyales et sur l’interopérabilité imposée par le Digital Markets Act.

EuroConsumers, fédération qui regroupe notamment Test Achats en Belgique, Altroconsumo en Italie ou OCU en Espagne, a interpellé Microsoft à l’été 2025 sur la compatibilité de cette politique avec le droit européen. Dans une lettre rendue publique, l’organisation pointait un problème de fond : lier un service essentiel comme les mises à jour de sécurité à l’usage de services maison risquait de contrevenir à l’article 6(6) du DMA, qui interdit aux grandes plateformes de conditionner l’accès à des fonctions clés à l’adoption d’outils propriétaires.

Sous cette pression, Microsoft a donc finalement revu sa copie pour l’Espace économique européen. L’entreprise a confirmé que les utilisateurs européens n’auront plus à sauvegarder leurs paramètres, applications ou identifiants dans le cloud maison pour accéder gratuitement aux ESU. La procédure d’inscription sera simplifiée et proposée directement dans Windows 10, sans passage par OneDrive ni intégration forcée à Microsoft Rewards. Un changement important, obtenu grâce aux contraintes réglementaires européennes, qui coupe court à l’idée d’imposer des services annexes pour bénéficier de mises à jour vitales.