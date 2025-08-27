Avec ses mises à jour facultatives d’août, Microsoft apporte la sauvegarde aux entreprises dans Windows 11, corrige plusieurs bugs et prépare Windows 10 à tirer doucement sa révérence.
- Microsoft généralise Windows Backup pour les entreprises dans Windows 11, facilitant la gestion des migrations et restaurations.
- De nombreux bugs sont corrigés dans Windows 11, améliorant la stabilité de l'Explorateur de fichiers et des connexions réseau.
- Windows 10 reçoit également l'une de ses dernières mises à jour, alors que sa fin de vie est prévue pour octobre 2025.
Comme chaque fin de mois, Microsoft déploie ses préversions cumulatives facultatives qui permettent notamment de tester les correctifs avant leur intégration aux mises à jour de sécurité du Patch Tuesday. Cette fois, Windows 11 s’enrichit d’une nouvelle fonction de sauvegarde dédiée aux environnements professionnels et voit plusieurs bugs corrigés, tandis que Windows 10 reçoit l’un de ses ultimes correctifs avant la fin officielle de son support, fixée au mois d'octobre.
Windows Backup s’invite en entreprise, des correctifs à la pelle
La mise à jour KB5064080 pour Windows 11 étend donc la disponibilité de Windows Backup à toutes les entreprises et environnements professionnels. Déjà proposée au grand public, cette application native doit permettre aux entreprises de gérer plus simplement les migrations de postes, la restauration des données ou le déploiement de nouvelles machines, y compris les modèles intégrant des fonctions IA. L’idée est ici d’assurer une continuité de service en simplifiant la reprise d’activité et en limitant les interruptions pour les utilisateurs et utilisatrices.
En parallèle, Microsoft déploie un ensemble conséquent de correctifs censés renforcer la stabilité du système. La touche Copilot, qui ne permettait pas toujours de relancer l’assistant après une première utilisation, fonctionne désormais comme prévu, l’Explorateur de fichiers gagne en fiabilité avec la correction d’un bug qui limitait parfois l’affichage à un seul dossier et la suppression des lenteurs liées à la synchronisation de plusieurs sites SharePoint, la politique de stockage amovible gère mieux les périphériques USB et le bug Family Safety signalé en juin est corrigé, ce qui met fin au blocage de certains navigateurs comme Chrome lorsque la demande d’autorisation parentale ne s’affichait pas.
Diverses améliorations touchent également à la stabilité réseau avec un meilleur comportement des connexions Wi‑Fi après mise à jour des stratégies de groupe et la résolution des problèmes d’accès aux partages de fichiers via SMB sur QUIC, tandis que le système de fichiers ReFS gagne en fiabilité grâce à la correction d’un blocage lié à l’activation simultanée de la déduplication et de la compression, et que la prise en charge des caractères Unicode étendus progresse, notamment pour le chinois simplifié.
Dernière ligne droite pour Windows 10
Dans le même temps, la mise à jour KB5063842 pour Windows 10 apporte elle aussi Windows Backup dans les environnements professionnels et ajoute une nouveauté pour les organisations utilisant la solution Commercial ESU sans clé avec Windows 365, qui peuvent désormais bloquer le trafic réseau sortant pour se conformer aux politiques de confidentialité Zero Exhaust.
Pour le reste, la plupart des correctifs sont identiques à ceux de Windows 11 et incluent les mêmes améliorations de stabilité et de compatibilité. Quelques ajustements spécifiques concernent l’affichage des caractères Unicode étendus, la saisie via l’IME chinois simplifié, le volet de recherche Windows, la détection des caméras dans les environnements Remote Desktop Services, ainsi que la mise à jour des profils opérateurs, un correctif pour Narrator et des ajustements sur le stockage amovible.
Pour rappel, cette mise à jour fait partie des toutes dernières préversions cumulatives pour Windows 10, qui atteindra officiellement sa fin de vie le 14 octobre 2025. Passé cette date, le système ne recevra plus aucune mise à jour de sécurité et aucune nouvelle fonctionnalité. Les entreprises et les particuliers pourront toutefois prolonger la prise en charge via le programme Extended Security Updates (ESU), renouvelable chaque année pendant trois ans. Ce programme sera payant par défaut, mais la première année sera offerte à celles et ceux qui créent un compte Microsoft et synchronisent leurs données sur OneDrive. Une gratuité toute relative, vous en conviendrez, puisqu’elle implique d’adhérer presque sans réserve à l’écosystème Windows.
