Pour rappel, cette mise à jour fait partie des toutes dernières préversions cumulatives pour Windows 10, qui atteindra officiellement sa fin de vie le 14 octobre 2025. Passé cette date, le système ne recevra plus aucune mise à jour de sécurité et aucune nouvelle fonctionnalité. Les entreprises et les particuliers pourront toutefois prolonger la prise en charge via le programme Extended Security Updates (ESU), renouvelable chaque année pendant trois ans. Ce programme sera payant par défaut, mais la première année sera offerte à celles et ceux qui créent un compte Microsoft et synchronisent leurs données sur OneDrive. Une gratuité toute relative, vous en conviendrez, puisqu’elle implique d’adhérer presque sans réserve à l’écosystème Windows.