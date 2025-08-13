Le changement le plus impactant est sans conteste la fin du support pour Windows 10, fixée au 14 octobre 2025. Après cette date, le système d'exploitation, encore massivement utilisé, ne recevra plus de mises à jour de sécurité, exposant les utilisateurs à des vulnérabilités potentielles. La version actuelle, 22H2, sera donc la toute dernière.

Microsoft encourage vivement la migration vers Windows 11 pour garantir une protection optimale. Pour les parcs informatiques non éligibles ou les utilisateurs ne souhaitant pas franchir le pas immédiatement, tout n'est pas perdu : des options de sécurité étendues et payantes (Extended Security Updates ou ESU) permettent de bénéficier d'une à trois années de sursis, une solution pour gérer la transition en douceur.

Cette même date du 14 octobre signe également l'arrêt de mort des suites bureautiques populaires Office 2016 et Office 2019. Les applications comme Word, Excel, Outlook et PowerPoint dans ces versions n'évolueront plus. C'est une manière pour Microsoft d'inciter les derniers récalcitrants à adopter son modèle par abonnement, Microsoft 365, qui garantit des mises à jour continues.