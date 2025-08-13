L'année 2025 marque la fin d'une ère pour de nombreux utilisateurs avec l'arrêt programmé de Windows 10. Le célèbre système d'exploitation n'est cependant que la partie visible de l'iceberg, entraînant dans sa chute une longue liste de logiciels et services.
- 14 octobre 2025 : fin du support de Windows 10 (22H2) et d'Office 2016/2019, plus de mises à jour de sécurité.
- Microsoft propose des Extended Security Updates payants pour étendre la protection jusqu'à trois ans.
- De nombreux produits pro (Dynamics, Exchange, Skype for Business, Visual Studio, Azure services) sont aussi retirés en 2025.
Microsoft poursuit le renouvellement de son catalogue en annonçant la fin de support pour des dizaines de produits d'ici la fin de l'année 2025. Cette décision concerne aussi bien des logiciels grand public emblématiques que des solutions professionnelles vieillissantes. Dans cette démarche, la firme de Redmon ne cache pas son ambition de consolider son offre autour de ses plateformes modernes comme Windows 11 et Microsoft 365.
Le 14 octobre 2025 : une date fatidique pour Windows 10 et la suite Office
Le changement le plus impactant est sans conteste la fin du support pour Windows 10, fixée au 14 octobre 2025. Après cette date, le système d'exploitation, encore massivement utilisé, ne recevra plus de mises à jour de sécurité, exposant les utilisateurs à des vulnérabilités potentielles. La version actuelle, 22H2, sera donc la toute dernière.
Microsoft encourage vivement la migration vers Windows 11 pour garantir une protection optimale. Pour les parcs informatiques non éligibles ou les utilisateurs ne souhaitant pas franchir le pas immédiatement, tout n'est pas perdu : des options de sécurité étendues et payantes (Extended Security Updates ou ESU) permettent de bénéficier d'une à trois années de sursis, une solution pour gérer la transition en douceur.
Cette même date du 14 octobre signe également l'arrêt de mort des suites bureautiques populaires Office 2016 et Office 2019. Les applications comme Word, Excel, Outlook et PowerPoint dans ces versions n'évolueront plus. C'est une manière pour Microsoft d'inciter les derniers récalcitrants à adopter son modèle par abonnement, Microsoft 365, qui garantit des mises à jour continues.
Un grand ménage qui touche aussi les services pour entreprises
Le grand public n'est pas le seul concerné par cette vague de mises à la retraite. De nombreuses versions de produits destinés aux entreprises arrivent en fin de vie, notamment dans la gamme Dynamics (C5, CRM, NAV et SL 2015) dès le 14 janvier 2025. Ces outils de gestion de la relation client et de planification des ressources d'entreprise sont poussés vers des versions plus modernes ou des équivalents dans le cloud.
Les administrateurs système devront également être vigilants, car le support prend fin pour plusieurs versions de Windows Server 2012 et 2012 R2 (via les ESU) ainsi que pour de multiples services cloud sur Azure. Sont notamment concernés Azure Database for MariaDB, les disques non managés (Unmanaged Disks) ou encore l'ancien Load Balancer basique, dont le support cessera le 30 septembre 2025.
La liste s'allonge avec la fin de support pour Exchange Server 2016 et 2019, et les différentes déclinaisons de Skype for Business (Server et client) datant de 2015 à 2019. Les développeurs ne sont pas épargnés, avec l'arrêt de Visual Studio 2015 et de certaines versions plus récentes en canal de support à long terme (LTSC).
Loin d'être un simple nettoyage, cette stratégie confirme l'accélération de Microsoft vers un écosystème centré sur le cloud et l'abonnement. L'objectif est clair : pousser l'ensemble de sa base d'utilisateurs, particuliers comme professionnels, vers des solutions modernes, intégrées et continuellement mises à jour. Une transition qui demandera de l'anticipation pour éviter les risques de sécurité et les interruptions d'activité.