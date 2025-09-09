Deux clics, et l’IA s’invite dans le menu contextuel de l’Explorateur de fichiers. L’option « Actions IA » apparaît pour certains testeurs, et transforme le clic droit en véritable passerelle vers des outils malins.
- Windows 11 introduit une option "Actions IA" dans le menu contextuel, facilitant l'utilisation d'outils intelligents.
- Cette fonctionnalité permet des manipulations d'images directes, comme le flou d'arrière-plan et la recherche visuelle.
- Actuellement en phase de test dans le canal Canary, ces actions visent à simplifier les gestes quotidiens des utilisateurs.
Sous Windows 11, le clic droit déjà bien fourni avec son menu contextuelle va s'enrichir d'une nouvelle dimension : il devient un raccourci vers des fonctions portées par l’intelligence artificielle. Testées dans les canaux Windows Insider les plus avancés, ces « Actions IA » s’ajoutent au menu contextuel de l’Explorateur et déclenchent, selon le type de fichier, des opérations prêtes à l’emploi. De quoi fluidifier des gestes quotidiens, à commencer par la manipulation d’images.
Le clic droit qui pense
Dans le menu, l’Explorateur propose une entrée « Actions IA » qui regroupe des opérations contextuelles comme la recherche visuelle via Bing Visual Search, le flou d’arrière‑plan dans Photos, l’effacement d’objets indésirables et la suppression d’arrière‑plan dans Paint. L’idée : appliquer une intention claire à un fichier sans changer d’outil ni importer quoi que ce soit. Pour l’utilisateur, le gain est surtout temporel : moins d’allers‑retours, plus de résultats « au pied du dossier ».
Chaque action s’appuie sur des briques déjà connues, mais désormais déclenchées à la volée. Le flou d’arrière‑plan détecte le sujet et laisse retoucher l’intensité, l’effaceur reconstruit le décor après suppression, quand la découpe automatique de Paint isole une silhouette en un clic. La recherche visuelle, elle, ouvre une piste web à partir d’une image pour identifier un lieu, un objet, ou retrouver un produit.
À ce stade, le périmètre reste centré sur les formats photo courants, avec des comportements calibrés pour .jpg et .png. Le parti pris est assumé : privilégier la simplicité d’accès et l’instantanéité, tout en s’appuyant sur les apps système déjà familières.
Un test en terrain Insider
Ces « Actions IA » émergent d’abord dans le canal Canary, laboratoire où Windows 11 reçoit les changements les plus précoces. Le déploiement s’opère par vagues, ce qui explique pourquoi deux machines identiques peuvent ne pas voir l’option au même moment. Une fois stabilisées, les fonctions glissent traditionnellement vers les canaux Dev puis Beta avant d’envisager le grand public.
Cette expérimentation rappelle le principe de Click to Do sur PC Copilot+ : proposer des gestes d’assistance contextuels, mais ici centrés sur le fichier sélectionné, pas sur la totalité de l’écran. L’approche garde un cap clair : réduire l’« écart » entre l’intention et l’action, là où le menu contextuel est déjà roi. Côté contrôle, Windows renforce en parallèle la visibilité des modules d’IA utilisés par le système et ses apps. Une manière d’accompagner l’intégration grandissante de ces fonctionnalités par des réglages et des garde‑fous plus explicites.
Le menu contextuel commence par la photo, mais la feuille de route regarde déjà vers les documents. L’écosystème Microsoft 365 pourrait accueillir des actions comme le résumé d’un fichier ou l’extraction de points clés, déclenchées depuis l’Explorateur. Avec, en ligne de mire, une articulation naturelle avec Copilot pour traiter des contenus stockés localement ou dans le cloud.