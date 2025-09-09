Ces « Actions IA » émergent d’abord dans le canal Canary, laboratoire où Windows 11 reçoit les changements les plus précoces. Le déploiement s’opère par vagues, ce qui explique pourquoi deux machines identiques peuvent ne pas voir l’option au même moment. Une fois stabilisées, les fonctions glissent traditionnellement vers les canaux Dev puis Beta avant d’envisager le grand public.

Cette expérimentation rappelle le principe de Click to Do sur PC Copilot+ : proposer des gestes d’assistance contextuels, mais ici centrés sur le fichier sélectionné, pas sur la totalité de l’écran. L’approche garde un cap clair : réduire l’« écart » entre l’intention et l’action, là où le menu contextuel est déjà roi. Côté contrôle, Windows renforce en parallèle la visibilité des modules d’IA utilisés par le système et ses apps. Une manière d’accompagner l’intégration grandissante de ces fonctionnalités par des réglages et des garde‑fous plus explicites.

Le menu contextuel commence par la photo, mais la feuille de route regarde déjà vers les documents. L’écosystème Microsoft 365 pourrait accueillir des actions comme le résumé d’un fichier ou l’extraction de points clés, déclenchées depuis l’Explorateur. Avec, en ligne de mire, une articulation naturelle avec Copilot pour traiter des contenus stockés localement ou dans le cloud.