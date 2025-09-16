Le 10 septembre, Microsoft a publié un Patch Tuesday assez dense, avec 81 failles corrigées, dont deux vulnérabilités zero-days déjà publiques. Parmi elles, la CVE-2025-55234 cible SMB, et plus précisément la possibilité d’exploiter des attaques par relais sur des partages mal sécurisés. Le correctif introduit plusieurs ajustements destinés à renforcer la sécurité des partages SMB, Redmond ayant profité de l’occasion pour rappeler l’importance d’activer la signature des communications et la protection étendue EPA.

Rien de bien extraordinaire, mais des changements suffisants pour déstabiliser les configurations anciennes, surtout dans les environnements mixtes où cohabitent différents niveaux de compatibilité. Microsoft l’a d’ailleurs reconnu dans son billet technique : l’activation de ces protections peut provoquer des conflits avec certains clients ou équipements anciens. Pour anticiper les blocages, des commandes PowerShell permettent d’auditer la compatibilité en amont, en listant les clients non compatibles avec la signature ou avec l’EPA.

Dans le cas de SMBv1, pas besoin d’audit pour constater la casse. Il suffit que la mise à jour de septembre soit installée sur l’un des deux postes (côté client ou côté serveur) pour que la connexion via NetBT ne fonctionne plus. Microsoft a confirmé le problème dans une note distincte, en précisant qu’un correctif était en cours de préparation. En attendant, les partages de fichiers hébergés sur de vieux NAS ou des imprimantes réseau ne sont plus accessibles.