C’était censé être une simple précaution de sécurité. Déployée début avril, la mise à jour KB5055523 de Windows 11 a introduit un dossier « inetpub » à la racine du disque C, laissant perplexes bon nombre d’utilisateurs et utilisatrices. Une bizarrerie sur laquelle Microsoft avait communiqué après coup, expliquant que ce répertoire, même vide, était indispensable pour sécuriser Windows contre une faille précédemment documentée. Problème : quelques semaines plus tard, on découvre que cette solution a elle-même ouvert une nouvelle vulnérabilité, cette fois susceptible de bloquer l’installation des futures mises à jour du système. Une situation qui n’a pas l’air d’inquiéter Redmond outre mesure.