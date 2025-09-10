Petit détail qui ne vous aura peut-être pas échappé

Si vous êtes attentif ou attentive aux numéros de CVE, vous aurez remarqué que CVE-2024-21907 semble avoir un an de retard sur les autres. Ce n’est pas une coquille. La faille a bien été rendue publique en 2024, mais le correctif publié à l’époque ne concernait que la bibliothèque Newtonsoft.Json elle-même.

Problème, cette bibliothèque est intégrée dans de nombreux produits, dont SQL Server. Et tant que les développeurs de ces produits n’en mettent pas à jour la version embarquée, la faille subsiste. C’est exactement ce qui s’est passé ici, Microsoft n’a corrigé la vulnérabilité dans SQL Server que maintenant, en l’intégrant dans ses mises à jour cumulatives de septembre. Un exemple classique du décalage entre correctif amont et déploiement effectif côté utilisateur.