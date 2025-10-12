Il faut le dire, on partait de loin. Il y a plus de deux ans, lorsque Microsoft a officialisé la fin de vie de Windows 10 pour le 14 octobre 2025, il n’était question d’aucune solution alternative, ni pour les particuliers ni pour les entreprises. L’éditeur annonçait simplement l’arrêt des correctifs de sécurité, comme il l’avait fait pour Windows 7, qui n’avait bénéficié d’un support étendu que pour les organisations prêtes à payer, ou pour Windows 8.1, abandonné sans ménagement et sans que grand monde s’en émeuve. Les utilisateurs et utilisatrices étaient invités à migrer vers Windows 11, quitte à devoir changer de machine si leur matériel ne répondait pas aux nouvelles exigences techniques.

Un an plus tard, probablement parce que la transition vers Windows 11 s’avérait bien plus lente qu’espéré – 70 % du parc mondial tournait encore sous Windows 10 en mai 2024 et l’on estimait à 240 millions le nombre d’ordinateurs jugés incompatibles avec la dernière version du système, bons à remplacer par un PC Copilot+ selon les conseils avisés de Redmond –, l’entreprise a fini par détailler les conditions de son programme de mises à jour de sécurité étendues, annoncé dès la fin 2023. Deux formules ont alors été dévoilées : une ESU grand public vendue 30 dollars pour un an de correctifs supplémentaires, et une ESU destinée aux organisations, renouvelable jusqu’à trois ans moyennant 61 dollars la première année, 122 la suivante et 244 la troisième.



Une annonce à valeur d’apaisement, évidemment. En agissant de la sorte, Microsoft calmait les inquiétudes tout en misant sur une migration progressive vers Windows 11, persuadée sans doute que le temps ferait son œuvre. Or rien n’a vraiment bougé, si bien qu’en juin 2025, alors que Windows 10 restait dominant, la firme a consenti un nouveau geste en promettant un an de mises à jour gratuites pour les particuliers. En échange, trois fois rien (non) : compte Microsoft obligatoire et synchronisation des paramètres dans le cloud maison ou échange de mille points Microsoft Rewards.