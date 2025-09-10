Officieusement, KDE Linux succède à KDE Neon, toujours en vie mais clairement sur la touche, avec une base technique entièrement revue. Exit Ubuntu LTS, place à des paquets Arch Linux, mais sans les traditionnels outils de gestion qui font transpirer les débutants, ni accès direct aux dépôts. Ici, le cœur du système est figé dans une image en lecture seule, remplacée en bloc à chaque mise à jour. Un fonctionnement hérité des distributions dites « immuables », qui doit pouvoir limiter les dégâts en cas de faux pas ou de mise à jour qui déraille. Et si vraiment ça coince, il suffit de restaurer une version antérieure de l’OS depuis le menu de démarrage, sans perte de données.