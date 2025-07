Tic-tac, il reste moins de trois mois avant la fin de vie de Windows 10. Profitant de l’accalmie estivale, espérant certainement que vous serez plus détendu et enclin à benner votre vieux PC en perspective de la rentrée, Microsoft vient de publier une courte vidéo sur YouTube vantant les mérites de sa nouvelle application de migration vers Windows 11. Sauvegarde complète de vos paramètres et fichiers, restauration éclair de votre config sur votre machine flambant neuve – Copilot+ si possible, n’est-ce pas –, vous n’avez en théorie plus aucune excuse pour ne pas franchir le pas. C’est facile, efficace et gratuit… à un détail près, sinon ça ne serait pas drôle.