Le principal défaut de l'outil réside dans sa sélectivité excessive. Microsoft reconnaît ouvertement que les applications ne seront transférées que « lorsque c'est compatible », laissant de nombreux logiciels sur le carreau. Cette limitation représente un risque majeur pour les utilisateurs qui dépendent d'applications métier ou de logiciels personnalisés.

Les mots de passe et identifiants ne font pas non plus partie du transfert automatique. Cette lacune oblige les utilisateurs à reconfigurer manuellement leurs accès, créant une fenêtre de vulnérabilité et des risques d'oubli. Pour des entreprises ou des particuliers gérant de nombreux comptes, cette omission peut s'avérer problématique.

Les contraintes réseau ajoutent une couche de complexité supplémentaire. L'outil exige que les deux PC soient connectés au même réseau WiFi et en proximité physique. Dans les environnements d'entreprise avec des restrictions réseau ou des configurations complexes, ces prérequis peuvent rendre l'outil inutilisable.

Les premiers témoignages d'utilisateurs font état d'interruptions inattendues et de transferts incomplets. Certains fichiers système et paramètres personnalisés semblent échapper au processus de migration, obligeant à des reconfigurations fastidieuses post-transfert.