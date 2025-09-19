Microsoft s’apprête à fermer le robinet des mises à jour sur Windows 10, et, depuis quelques mois déjà, certaines distributions Linux affûtent leurs arguments pour faire les yeux doux aux utilisateurs et utilisatrices coincés entre obsolescence et migration forcée.
Vous le savez, le 14 octobre prochain, Windows 10 cessera officiellement de recevoir des correctifs gratuits. Pour une partie importante du parc mondial, il faudra donc migrer vers Windows 11, changer de machine si elle n’est pas compatible, payer pour un support étendu ou continuer sa vie avec un système vulnérable. Un scénario qui, sans surprise, a réveillé l’appétit des acteurs Linux. Si KDE a récemment déroulé son opération séduction, Zorin OS avait déjà pris les devants au printemps, avec un discours calibré pour rassurer les laissés-pour-compte : votre ordinateur n’est pas obsolète, il est juste victime des lubies de Microsoft.
Zorin OS, le plan B parfait ?
Pour Zorin Group, la fin de Windows 10 ressemble à une autoroute toute tracée pour promouvoir une distribution censée offrir une échappatoire aux ordinateurs que Microsoft s’apprête à bouder. Dans le détail, Zorin OS revendique plusieurs années de mises à jour gratuites, mais surtout sa capacité à faire tourner des PC de quinze ans comme s’ils sortaient de l’emballage, grâce à des spécifications étonnamment modestes pour un OS actuel : processeur double cœur 1 GHz, 2 Go de RAM et 15 Go de stockage (40 Go pour l’édition Pro).
Développé sur une base Ubuntu LTS, Zorin OS s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux écoles ou aux petites entreprises. Pour que chacun y trouve ses marques, il embarque Zorin Appearance, un outil qui permet d’adopter en un clic un bureau inspiré de Windows 11, Windows 7, ou même macOS, histoire que le passage d’un système à l’autre ne ressemble pas à un choc culturel.
Côté logiciel, le système propose un catalogue d’applications fourni, accessible depuis une boutique intégrée, et s’appuie sur Wine pour exécuter de nombreux programmes Windows (EXE et MSI). Le projet met aussi en avant l’absence de télémétrie intrusive, son code open source et un discours orienté sobriété numérique. En clair, la promesse est celle d’un bureau familier, performant, sans collecte massive de données ni publicités, sans obligation de casser sa tirelire, et qui vous évite de transformer un PC fonctionnel en déchet prématuré.
Windows 10 sans correctifs, une bombe à retardement
On rappellera toutefois qu’installer Linux n’est pas tout à fait aussi intuitif qu’on pourrait le penser. Zorin a beau soigner la prise en main, il faut quand même créer une clé USB bootable, démarrer dessus et, si l’on souhaite remplacer Windows ou le faire cohabiter, toucher à l’organisation du disque. Pas besoin d’être ingénieur, mais ce n’est pas non plus l’affaire de deux clics dans un menu.
Et c’est bien là que le bât blesse : si la marche semble trop haute, beaucoup préféreront conserver leur Windows 10 tel quel. Or la fin de son support pose un vrai problème de sécurité. Un certain nombre de PC encore en circulation risquent de continuer à fonctionner sans patchs, souvent sans que leurs propriétaires en mesurent les conséquences. Les utilisateurs et utilisatrices avertis pourront éventuellement choisir de rester en connaissance de cause, quitte à prendre des précautions, mais il y a fort à parier qu’une bonne partie des autres conserveront leurs habitudes, sans passer à la caisse pour l'ESU, et sans forcément réaliser qu’ils s’exposent à des failles exploitables.