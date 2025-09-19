Pour Zorin Group, la fin de Windows 10 ressemble à une autoroute toute tracée pour promouvoir une distribution censée offrir une échappatoire aux ordinateurs que Microsoft s’apprête à bouder. Dans le détail, Zorin OS revendique plusieurs années de mises à jour gratuites, mais surtout sa capacité à faire tourner des PC de quinze ans comme s’ils sortaient de l’emballage, grâce à des spécifications étonnamment modestes pour un OS actuel : processeur double cœur 1 GHz, 2 Go de RAM et 15 Go de stockage (40 Go pour l’édition Pro).

Développé sur une base Ubuntu LTS, Zorin OS s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux écoles ou aux petites entreprises. Pour que chacun y trouve ses marques, il embarque Zorin Appearance, un outil qui permet d’adopter en un clic un bureau inspiré de Windows 11, Windows 7, ou même macOS, histoire que le passage d’un système à l’autre ne ressemble pas à un choc culturel.

Côté logiciel, le système propose un catalogue d’applications fourni, accessible depuis une boutique intégrée, et s’appuie sur Wine pour exécuter de nombreux programmes Windows (EXE et MSI). Le projet met aussi en avant l’absence de télémétrie intrusive, son code open source et un discours orienté sobriété numérique. En clair, la promesse est celle d’un bureau familier, performant, sans collecte massive de données ni publicités, sans obligation de casser sa tirelire, et qui vous évite de transformer un PC fonctionnel en déchet prématuré.