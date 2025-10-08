Depuis son lancement, Windows 11 alimente les critiques à cause de ses prérequis matériels accusés d’imposer une forme d’obsolescence forcée.

Pour migrer officiellement, il faut un processeur 64 bits avec au moins deux cœurs cadencés à 1 GHz, figurant sur la liste de compatibilité validée par Microsoft, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, une carte graphique compatible DirectX 12 avec pilote WDDM 2.0 et un écran d’au moins 9 pouces. Côté sécurité, un firmware UEFI avec démarrage sécurisé (Secure Boot) activé et un module TPM 2.0, matériel ou intégré, sont indispensables. Des exigences jugées trop strictes par de nombreux propriétaires de PC sortis avant 2018, écartés de la mise à jour alors même que leur machine fonctionne encore parfaitement.

Hélas, les choses ne devraient pas s'arranger. À partir de novembre 2025, Windows 11 24H2 deviendra officiellement la version la plus ancienne maintenue et exigera que le processeur prenne en charge les instructions SSE4.2 et POPCNT. Ce changement touchera aussi bien les machines ayant contourné les vérifications officielles que des PC jusque-là acceptés de justesse mais dépourvus de ces jeux d’instructions. En clair, les ordinateurs déjà ric-rac pour Windows 11 viendront gonfler la liste des modèles considérés comme incompatibles.