C’est ce paramètre « server » qui change la donne, puisque l’installateur suit ici la procédure prévue pour Windows Server, beaucoup moins regardante sur le TPM, le Secure Boot ou la validation du processeur, mais déploie malgré tout une édition Home ou Pro classique.

Le procédé est rapide et efficace, mais il suppose d’aller fouiller dans les entrailles de l’ISO et de manier un terminal. Pas de quoi effrayer les habitués, mais suffisant pour décourager celles et ceux qui n’ont jamais touché à PowerShell.

Flyoobe reprend exactement cette combine, mais en un clic, sans ligne de commandes.