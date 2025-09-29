Microsoft ne veut toujours pas des machines sans TPM ni Secure Boot, mais Flyoobe promet une solution de contournement sans prise de tête. À condition d’avoir un processeur qui sache parler SSE4.2, sinon l’histoire s’arrête là.
La mise à jour Windows 11 25H2 arrive à grands pas, et pour les PC déjà équipés de Windows 11 24H2, ce sera l’affaire d’un simple patch. En revanche, pour celles et ceux qui s’accrochent encore à Windows 10 ou se heurtent aux exigences matérielles de Microsoft, c’est plus compliqué. Jusqu’ici, il fallait bricoler à coups de lignes de commande pour tromper l’installateur. Flyoobe propose de faire le sale boulot à votre place. Mais attention, il ne transforme pas un vieux processeur en puce compatible : sans SSE4.2, inutile d’insister.
Un petit tour de passe-passe pour tromper l’installateur
Si vous ne la connaissiez pas encore, le cœur de l’astuce tient dans un simple paramètre caché de l’installateur Windows. Une fois l’ISO de Windows 11 25H2 téléchargée et montée, il suffit de naviguer jusqu’au dossier
sources. Maintenez ensuite la touche Maj enfoncée, effectuez un clic droit dans la fenêtre et choisissez Ouvrir dans le Terminal. Tapez
cmd, validez avec Entrée, puis lancez :
setupprep.exe /product server
C’est ce paramètre « server » qui change la donne, puisque l’installateur suit ici la procédure prévue pour Windows Server, beaucoup moins regardante sur le TPM, le Secure Boot ou la validation du processeur, mais déploie malgré tout une édition Home ou Pro classique.
Le procédé est rapide et efficace, mais il suppose d’aller fouiller dans les entrailles de l’ISO et de manier un terminal. Pas de quoi effrayer les habitués, mais suffisant pour décourager celles et ceux qui n’ont jamais touché à PowerShell.
Flyoobe reprend exactement cette combine, mais en un clic, sans ligne de commandes.
Comment forcer l’installation de Windows 11 25H2 sur un PC non compatible avec Flyoobe
Pour utiliser Flyoobe, téléchargez sa dernière version et extrayez l’archive dans un dossier pratique, par exemple sur le Bureau.
Lancez le fichier Flyo et cliquez sur Upgrade pour préparer l’assistant.
Flyoobe applique alors les scripts nécessaires pour contourner les vérifications matérielles et ouvre automatiquement l’assistant d’installation. Vous pouvez ensuite choisir de mettre à niveau votre système en conservant ses fichiers ou de repartir sur une installation propre, comme avec un installateur officiel.
On rappellera ici que Flyoobe, tout comme Rufus, peut contourner les restrictions logicielles mais pas les limites physiques de votre PC. Les dernières versions de Windows 11 exigent un processeur capable d’exécuter certaines instructions, dont SSE4.2. Sans elles, ni Flyoobe, ni Rufus, ni aucune bidouille ne permettront de déployer les éditions 24H2 ou 25H2 sur votre machine, aussi fonctionnelle soit-elle. Dans ce cas, il faudra s’en tenir à Windows 11 23H2, version qui recevra ses dernières mises à jour officielles en novembre prochain.
- Interface claire et simple
- Compatible avec Windows 11
- Personnalisation poussée OOBE