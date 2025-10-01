L'association April, qui défend le logiciel libre, a lancé une campagne nationale pour inciter les utilisateurs de Windows 10 à justement migrer vers des systèmes d'exploitation libres, comme Linux. Un réseau d'entraide est en train de se déployer en France.
Microsoft a accordé un timide sursis d'un an de mise à jour gratuite pour Windows 10, mais à quel prix ? Plutôt que de subir les nouvelles contraintes imposées par la multinationale ou de jeter des ordinateurs encore parfaitement fonctionnels, l'April défend avec passion une alternative. L'association française pour la promotion et la défense des logiciels libres lance une opération d'envergure nationale, baptisée « Adieu Windows, bonjour le Libre ! », qui fait office d'accompagnement vers des systèmes d'exploitation comme Linux.
L'April dénonce le piège de Microsoft pour forcer la migration vers Windows 11
La fin du support gratuit de Windows 10, qui était initialement prévue pour le 14 octobre 2025, a été repoussée d'un an. L'association HOP (Halte à l'obsolescence programmée) a certes obtenu gain de cause avec sa pétition, mais Microsoft impose une condition, celle d'enregistrer son compte sur ses serveurs. Les défenseurs de la vie privée comparent cela à un accès total à votre machine et une collecte massive de données personnelles, offerts au géant américain.
L'April dénonce un véritable « piège » destiné à pousser les utilisateurs vers Windows 11. Le hic, c'est que jusqu'à 400 millions d'ordinateurs dans le monde seraient incompatibles avec cette nouvelle version, dont certains achetés il y a moins de trois ans. L'obsolescence logicielle dans toute sa splendeur donc, avec son cortège habituel, citons au hasard le rachat contraint de matériel neuf, le gaspillage électronique massif et les abonnements multiples.
« Microsoft vous a accordé un an de sursis, ce n'est que reculer pour mieux sauter », commente Magali Garnero, présidente de l'April, dans un message transmis à Clubic. Elle invite tout simplement les utilisateurs à basculer vers un système d'exploitation libre, en étant accompagnés si besoin par « des communautés libristes ». L'objectif d'April est de libérer les utilisateurs de la dépendance commerciale à Microsoft et de prolonger de manière significative la durée de vie de son matériel informatique existant.
Un réseau d'entraide pour migrer vers Linux, Ubuntu et autres
L'April ne fait pas que pointer du doigt, mais agit. L'association a déployé un vaste dispositif d'accompagnement depuis son site internet. Ce portail recense les événements organisés partout en France pour aider à installer un système d'exploitation libre de type Ubuntu, Fedora, Debian, Mageia, Fedora ou celui conçu pour les enfants, Primtux, outre le célèbre GNU/Linux. Des bénévoles se mobilisent même pour répondre aux questions et accompagner les installations.
L'opération de l'April est prévue pour durant une année entière, avec des ajouts permanents d'événements locaux. Elle rejoint d'ailleurs des initiatives similaires comme les Journées nationales de la Réparation (16-19 octobre 2025), ou l'initiative Aide GNU/Linux, qui propose carrément une carte collaborative de parrains et marraines prêts à aider à la migration sur Linux, Ubuntu et autres, ou encore la démarche NIRD, qui milite pour un numérique libre dans les établissements scolaires français.
Au-delà de l'aspect purement technique, l'April défend une vision résolument politique du numérique. Pour l'association, migrer vers un système libre, c'est faire un choix d'autonomie face aux géants technologiques, d'écologie en évitant le gaspillage, et d'économie en refusant les achats forcés. C'est aussi refuser la surveillance généralisée, la collecte systématique de données et le contrôle à distance de son propre matériel par des tiers commerciaux.