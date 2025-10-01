juju251

Korgen: Korgen: Le jour où tous les périphériques seront 100% reconnus, peut-être que linux vaudra le coup.

Certes tous ne fonctionnent pas (mais encore une fois, saluons le foutage de gueule de certains fabricants).

Par contre, ce que l’on sait moins (ou bien, ce que l’on veut moins savoir ? ) c’est que l’inverse est vrai aussi.

Je l’a fait courte : Sous Windows, faire reconnaitre mon vieux (+ de 20 ans, mais toujours fonctionnel), c’est un vrai cirque.

Sous Linux Mint fraichement installé, RIEN à installer ou à faire, sinon le brancher ça marche et le système est livré avec un logiciel pour scanner.

Froz1x: Froz1x: Heu… Par exemple ?

Dans mon cas, une carte son EMU-1212M qui ne fonctionne pas (ou très partiellement après un paquet de bricolage) sous Linux.

Mais en soit, dans ce cas, le problème n’est pas Linux en lui-même, mais plutôt Creative : sous Windows 10, pendant très longtemps ça fonctionnait avec un driver Beta pour Vista (ou 7, j’ai un doute).

Et depuis Windows 10 1903 le driver était pété …

Seule solution : Utiliser un driver pour Creative X-FI et le modifier pour que ça fonctionne.

Bravo Creative …

Pour vous donner une idée des manips à faire :