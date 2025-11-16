En 2025, les souris gamer n’ont jamais été aussi légères, rapides et réactives. Mais une seule a su réunir ergonomie, autonomie et précision au point de s’imposer comme une référence.
Avec ses 54 g, la Keris Ace II s’inscrit dans la tendance du moment : réduire le poids sans sacrifier la solidité.
ASUS ne cherche pas ici l’extravagance, mais une forme d’évidence. La prise en main — réservée aux droitiers — se montre immédiatement naturelle, le design est sobre, la touche de rétroéclairage reste contenue.
Rien de tape-à-l’œil : une souris pensée pour disparaître sous la main, au bénéfice de la précision.
Comparée à des concurrentes moins récentes et moins onéreuses, l'Asus ROG Keris II Ace se distingue avec une sensibilité jusqu'à 42000 DPI, et son temps de latence excellent en RF 2.4 GHz. La souris reste un must pour les compétitions eSports, en particulier les FPS.
Vincent Touveneau, expert périphériques
Une précision et une endurance qui font la différence
Là où la Keris Ace II prend réellement l’avantage, c’est sur son capteur AimPoint Pro, l’un des plus convaincants que nous ayons testés cette année. Sa sensibilité grimpe jusqu’à 42 000 DPI — une valeur qui dépasse les besoins réels des joueurs, mais qui témoigne d’un capteur très bien maîtrisé.
Associé à une connexion RF 2,4 GHz réactive et à un polling rate pouvant atteindre 8 000 Hz, le suivi est impeccable. Dans les FPS ou les jeux compétitifs, la souris se montre stable, rapide et fiable, sans sursaut ni approximation.
L’interface Armoury Crate, souvent critiquée par le passé, est ici bien plus claire : réglages des DPI, des touches, des profils… tout est accessible et suffisamment complet sans devenir envahissant.
ASUS mise aussi sur la longévité : switches garantis pour 100 millions de clics, performance constante et une autonomie très confortable, largement suffisante pour plusieurs jours de jeu intensif.
Nous avons relevé quelques limites : un revêtement qui manque parfois de grip, l’absence d’une molette 4D, et un positionnement tarifaire qui la place dans le haut du panier. Mais rien qui remette en cause la cohérence de l’ensemble.
Les points forts de l'ASUS Keris Ace II :
- Un monstre de précision
- Interface logicielle réussie
- Une touche de RGB qui fait plaisir
- Autonomie remarquable
La ROG Keris Ace II ne révolutionne pas le marché. Elle ne cherche pas non plus à multiplier les fonctions spectaculaires. Ce qu’elle propose, en revanche, elle le fait très bien : un design maîtrisé, une précision exemplaire, une autonomie solide et un confort qui s’affirme au fil des heures.
En 2025, c’est cette cohérence qui fait la différence. Et c’est ce qui lui vaut, tout naturellement, le Clubic Award de la meilleure souris gamer.
La note finale et le test complet de l'ASUS ROG Keris Ace II
Les autres souris gamer qui ont marqué 2025
- Capteur 24K réactif et précis
- Connexion sans fil (BT/RF) efficace
- Souris compacte et (plutôt) légère
- Très bonne autonomie
- Petit prix
- Exclusivement pour droitiers
- Pas de recharge possible
- Pas de fonctionnement filaire
- Capteur HERO 2 ultra-précis
- Switches optiques réactifs
- Design ambidextre très bien pensé
- Bonne autonomie, compatible Powerplay
- Une évolution assez timide
- Molette sans défilement libre
- Pas de connectivité Bluetooth
- Récepteur optionnel nécessaire pour monter le polling rate à 8 kHz
- Ergonomie parfaite pour les droitiers
- Capteurs et contacteurs optiques irréprochables
- Poids plume avec seulement 64 grammes
- Autonomie améliorée
- Deux boutons programmables en moins
- Sélection DPI sous la souris
- Dongle Hyperpolling 8K en option
- Molette basique et inchangée
- Poids plume de 51 g et format compact
- Capteur HERO 2 ultra-précis
- Switches LIGHTFORCE rapides et fiables
- Polling rate jusqu’à 8000 Hz
- Autonomie solide et compatibilité Powerplay
- On espère les boutons latéraux plus robustes que sur les précédentes versions
- Pas de bouton DPI dédié
- Seulement 5 boutons programmables
- Taille peu adaptée aux grandes mains et au palm grip
- Câble USB-C basique