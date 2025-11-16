Avec ses 54 g, la Keris Ace II s’inscrit dans la tendance du moment : réduire le poids sans sacrifier la solidité.

ASUS ne cherche pas ici l’extravagance, mais une forme d’évidence. La prise en main — réservée aux droitiers — se montre immédiatement naturelle, le design est sobre, la touche de rétroéclairage reste contenue.

Rien de tape-à-l’œil : une souris pensée pour disparaître sous la main, au bénéfice de la précision.