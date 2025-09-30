Signalons le déplacement du bouton Gestures (remplacé par le retour haptique) juste à l'avant des boutons avant-arrière, et qui permet d'enclencher des raccourcis rapides comme afficher les tâches en cours dans Windows, ouvrir le menu démarrer ou, encore, cacher toutes les fenêtres et applis ouvertes pour accéder rapidement au bureau. Sans spoiler notre test à venir, ça reste une super fonction, mais le bouton ne tombe pas vraiment naturellement sous le pouce, contrairement à celui du retour haptique.

Connectivité sans fil améliorée… et augmentation de prix !

En ce qui concerne l'autonomie, celle-ci ne bougerait pas et atteindrait jusqu'à 70 jours de fonctionnement sans avoir à refaire le plein d'énergie ; une minute de charge offrirait la bagatelle de trois heures d'utilisation supplémentaire, ce qui est appréciable. Compatible Easy-Switch, la souris peut se connecter jusqu'à trois appareils et se recharge avec un câble USB Type-C.