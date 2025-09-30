Dix ans après la première MX Master, Logitech officialise la MX Master 4. Au programme : premiers retours haptiques sur une souris MX, une nouvelle interface Actions Ring pour automatiser ses gestes, une connectivité sans fil plus solide et une fiche technique toujours taillée pour les utilisateurs exigeants.
Le fabricant vaudois reprend les fondamentaux qui ont fait dans le temps le succès de sa gamme de souris MX Master (ergonomie, molette MagSpeed, capteur laser précis sur - presque - toutes les surfaces) et y ajoute une vraie nouveauté : un retour haptique personnalisable qui accompagne le défilement, la navigation et la sélection des fichiers et objets à l'écran. L'objectif de Logitech est d'offrir une sensation plus physique au pointeur, gagner en précision et réduire les micro-erreurs, que l'on monte une vidéo, retouche ses photos ou manipule des tableaux Excel lourds.
Retour haptique, Actions Ring et bouton Gestures
Le retour haptique ne vient pas seul. Avec Actions Ring, une surcouche logicielle qui affiche à l'écran vos raccourcis contextualisés (Windows, macOS, Photoshop, Excel, Premiere, etc.), Logitech promet jusqu'à 33% de temps gagné et 63% de mouvements de souris en moins, d'après une étude réalisée en interne chez le fabricant. L'idée : limiter les allers-retours du curseur et concentrer les actions essentielles à portée du pouce et d'un clic.
Besoin de réaliser une capture d'écran ? Pressez le bouton haptique de la souris, situé sous votre pouce droit, pour voir apparaître une roue avec des actions activables en surimpression du système. Sélectionnez la fonction capture d'écran à 7h30 en bas de la roue et déclenchez votre screenshot. Simple et efficace. Envie d'écouter votre musique. Faites de même en cliquant en haut, à midi, de l'Action Ring. Le logiciel Logi Options+ permet par ailleurs de personnaliser les actions de la roue, pour le système d'exploitation ou vos applis préférées. Des modèles prédéfinis pour Adobe Creative Cloud, Office, Spotify ou, encore, VLC sont même disponibles au téléchargement depuis l'utilitaire de Logitech.
Physiquement, la MX Master 4 reprend l'ergonomie qui a fait le succès de sa devancière, et conserve ainsi la molette MagSpeed (défilement jusqu'à 1 000 lignes/s) et garde son capteur laser 8 000 points par pouce, précis sur la plupart des surfaces dont le verre. Seule la matière de la souris change. Plus agréable au toucher et qualitative, elle est censée être plus résistante aux affres du temps et contribue à rendre plus discrets les clics de souris (jusqu'à 90% de bruit en moins que la MX Master 3).
- Clics et molettes presque inaudibles
- Fonctionnalités bienvenues (Flow, Easy-Switch, etc.)
- Deux molettes et boutons de commandes gestuelles
Signalons le déplacement du bouton Gestures (remplacé par le retour haptique) juste à l'avant des boutons avant-arrière, et qui permet d'enclencher des raccourcis rapides comme afficher les tâches en cours dans Windows, ouvrir le menu démarrer ou, encore, cacher toutes les fenêtres et applis ouvertes pour accéder rapidement au bureau. Sans spoiler notre test à venir, ça reste une super fonction, mais le bouton ne tombe pas vraiment naturellement sous le pouce, contrairement à celui du retour haptique.
Connectivité sans fil améliorée… et augmentation de prix !
En ce qui concerne l'autonomie, celle-ci ne bougerait pas et atteindrait jusqu'à 70 jours de fonctionnement sans avoir à refaire le plein d'énergie ; une minute de charge offrirait la bagatelle de trois heures d'utilisation supplémentaire, ce qui est appréciable. Compatible Easy-Switch, la souris peut se connecter jusqu'à trois appareils et se recharge avec un câble USB Type-C.
La souris MX Master 4 vue sous toutes les coutures. ©Logitech
En plus de la compatibilité Bluetooth, et comme à son habitude dernièrement, Logitech propose aussi la connectivité sans fil Logi Bolt. Celle-ci est annoncée comme deux fois plus puissante, donc plus efficace dans les espaces de travail saturés par les ondes radio, et cela grâce à l'intégration d'une nouvelle puce et à un placement d'antenne optimisé. Un dongle USB-C est fourni pour l'appairage sur PC et Mac (si vous n'avez que des ports USB Type-A sur votre ordi, il faudra prévoir un adaptateur - non fourni - ou acquérir un dongle USB-A Logi Bolt). Une version for Business sera également proposée à la vente, compatible Logitech Sync pour le suivi et le déploiement à distance.
Sur le plan environnemental, la Master 4 adopte des molettes en aluminium bas carbone et une batterie contenant 100% de cobalt recyclé. Les plastiques intègrent du recyclé jusqu'à 54% de leur composition selon les coloris (48% sur le gris clair). Ah ! Si ! Signalons la présence de vis cruciformes apparentes sous la souris pour une meilleure réparabilité, et surtout pouvoir changer la batterie de sa souris, si nécessaire, sans avoir à saccager ses patins en essayant de les décoller. Un bon point.
La MX Master 4 est d'ores et déjà disponible à 129,99€ sur la boutique de Logitech en quatre finitions différentes (gris anthracite - graphite -, gris clair, blanc argenté - en version Mac - et variante Business couleur graphite pour les entreprises). Notons que le prix de lancement est exactement celui de sa devancière en 2022, la MX Master 3S. Pour une fois que le drapeau de l'inflation n'est pas agité pour justifier une hausse de prix, signalons-le, à défaut de pouvoir l'écrire en majuscule comme certains.
Et roulette sur la souris, Logitech va même jusqu'à offrir un mois de suite Adobe Creative Cloud Pro aux acheteurs pour qu'ils se fassent la main sur la fonction Action Ring. Sympa aussi. Rendez-vous vite pour notre test de la MX Master 4 avec la question qui tue : avons-nous réellement besoin du retour haptique sur une souris du quotidien ?