Imaginez un clavier dont vous n’aurez jamais besoin de changer les piles ni de le brancher pour le recharger. C’est la promesse de Logitech avec son Signature Slim Solar+, un clavier sans fil qui fonctionne grâce à la lumière, naturelle ou artificielle, et qui est disponible dans le commerce dès aujourd'hui.
N'oubliez pas de laisser la lumière allumée en partant ! J’exagère un peu, mais ce n’est pas impossible qu’un jour vous entendiez ça avec les produits high-tech à recharge solaire, qui débarquent peu à peu sur le marché. Place à Logitech en cette rentrée 2025 avec son clavier Signature Slim Solar+ K980 qui intègre la technologie propriétaire de la marque, Logi LightCharge.
Jusqu'à quatre mois d'autonomie
Ce système combine une bande absorbant la lumière avec une batterie longue durée capable de tenir jusqu’à dix ans en fonctionnement. Concrètement, le clavier reste alimenté en permanence tant qu’il est exposé à une source lumineuse de 200 lux minimum, et pourrait même assurer jusqu’à quatre mois d’autonomie totale dans le noir une fois chargé (à raison de 8 heures par jour d'utilisation).
Nous avons eu la chance d'assister à une démonstration du fabricant fin août, et on peut vous confirmer que l'ampoule d'une simple lampe de chevet est suffisante pour enclencher une charge du clavier dans le noir (sans doute à faible intensité). Une fonction intégrée à l'utilitaire Logi Option+ permet d'ailleurs de vérifier que la luminosité ambiante est suffisante pour recharger le clavier Signature Slim Solar+.
Signalons que le "mini panneau solaire" est situé juste au-dessus des touches de fonction du clavier et, de couleur noir mat, s'intègre parfaitement à la coque de l'appareil en finition anthracite, moins en finition Apple (blanc, mais disponible uniquement en AZERTY pour le marché nord-américain). Vos proches ou collègues n'y verront que du feu ! Preuve que Logitech n'a aucun doute sur l'autonomie annoncée ou le fonctionnement de son système d'alimentation, aucun port USB Type-C n'est intégré au clavier. Respect.
Toutes les fonctions d'un clavier Logitech plus une nouvelle touche
Pensé pour accompagner un usage hybride, ce clavier chiclet propose un design fin et épuré, proche de celui des ordinateurs portables, avec un confort de frappe digne des produits haut de gamme de la marque. Compatible multi système (Windows, macOS, ChromeOS, Linux, iPadOS, Android), le K980 permet de passer en un clic d’un appareil à l’autre (ordinateur, tablette ou smartphone) grâce aux trois habituelles touches Easy-Switch qu'on retrouve depuis quelques années sur les claviers Logitech.
Notons par ailleurs qu'il s'agit d'un clavier pleine taille (108 touches) avec pavé numérique. Comme tous les claviers récents de la marque suisse, il reste très compact et fin malgré sa bande de recharge solaire (43x14,3x2 cm, pour 700 grammes).
Au-delà de l’énergie solaire, Logitech a aussi intégré des fonctions pensées pour améliorer la productivité. Le clavier est en effet personnalisable via l’application Logi Options+, qui permet notamment d’assigner des actions intelligentes pour automatiser les tâches les plus courantes rencontrées au quotidien. Signe des temps, on trouve aussi une touche AI Launch Key à la place de la touche Ctrl, à droite de la barre d'espacement. Celle-ci est dédiée à l’accès direct aux assistants IA comme Copilot, Gemini, Perplexity ou ChatGPT (par défaut Copilot sur Windows et Gemini sur ChromeOS), selon là-aussi les préférences de l’utilisateur.
Conçu en grande partie de plastique recyclé (jusqu'à 70%) et proposé à partir de 119,99€, le clavier Signature Slim Solar+ est d'ores et déjà disponible en France sous deux déclinaisons : une version universelle couleur graphite (gris anthracite) et une version entreprise (K980 for Business à 129,99€). Et maintenant, la question que vous vous posez sans doute : à quand la souris solaire ?