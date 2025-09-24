N'oubliez pas de laisser la lumière allumée en partant ! J’exagère un peu, mais ce n’est pas impossible qu’un jour vous entendiez ça avec les produits high-tech à recharge solaire, qui débarquent peu à peu sur le marché. Place à Logitech en cette rentrée 2025 avec son clavier Signature Slim Solar+ K980 qui intègre la technologie propriétaire de la marque, Logi LightCharge.

Jusqu'à quatre mois d'autonomie

Ce système combine une bande absorbant la lumière avec une batterie longue durée capable de tenir jusqu’à dix ans en fonctionnement. Concrètement, le clavier reste alimenté en permanence tant qu’il est exposé à une source lumineuse de 200 lux minimum, et pourrait même assurer jusqu’à quatre mois d’autonomie totale dans le noir une fois chargé (à raison de 8 heures par jour d'utilisation).

Nous avons eu la chance d'assister à une démonstration du fabricant fin août, et on peut vous confirmer que l'ampoule d'une simple lampe de chevet est suffisante pour enclencher une charge du clavier dans le noir (sans doute à faible intensité). Une fonction intégrée à l'utilitaire Logi Option+ permet d'ailleurs de vérifier que la luminosité ambiante est suffisante pour recharger le clavier Signature Slim Solar+.