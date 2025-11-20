En 2025, le clavier gamer ne se résume plus au RGB tape-à-l’œil ou au « clic » agressif. Cette année, la rédaction a vu émerger une tendance claire : la recherche du confort, de la personnalisation et du silence maîtrisé. Dans ce paysage particulièrement riche, c’est un fabricant inattendu — be quiet! — qui s’est imposé.

Le be quiet! Light Mount remporte le Clubic Award du meilleur clavier gamer 2025 © Clubic
Le be quiet! Light Mount remporte le Clubic Award du meilleur clavier gamer 2025 © Clubic

be quiet! est surtout connu pour ses alimentations et ses solutions de refroidissement. Autant dire qu’on n’attendait pas la marque sur le terrain du clavier gamer. Et pourtant, avec les Dark Mount et Light Mount, elle signe une entrée particulièrement réussie.

Le Light Mount, surtout, montre que la marque a parfaitement compris les attentes actuelles du gaming. Sa frappe est agréable et maîtrisée, son insonorisation très soignée, et son design volontairement sobre tranche avec l’exubérance que l’on retrouve encore chez certains concurrents.

Le Light Mount est un excellent clavier qui conviendra à tous les usages : de quoi se faire plaisir sans (trop) se ruiner.

Nerces, expert périphériques

Le roi du refroidissement sur PC découvre les claviers gaming

Ce qui distingue vraiment le Light Mount, c’est son toucher. be quiet! propose ici des switchs mécaniques maison, disponibles en versions orange ou noire, tous caractérisés par une frappe précise, réactive, mais aussi remarquablement silencieuse.

Les matériaux utilisés contribuent largement à cette sensation. Le châssis parfaitement rigide offre une excellente stabilité, tandis que la mousse d’insonorisation interne adoucit efficacement chaque frappe. Les touches PBT texturées, plus durables et particulièrement agréables sous les doigts, complètent cette impression de qualité maîtrisée. L’ensemble donne une frappe propre, cohérente et étonnamment agréable, autant pour les sessions de jeu prolongées que pour le travail quotidien.

🛡️En 2025, la question ne se pose plus : vous devez vous protéger des arnaques en ligne ! Rejoignez les millions d'utilisateurs d'Avast et renforcez votre défense contre les cybermenaces d'aujourd'hui. Téléchargez dès maintenant Avast Antivirus Gratuit, obtenez des conseils à l'aide de notre nouvel Assistant IA et déjouez les arnaques en ligne.

(offre partenaire)

© Guillaume Tutundjian
© Guillaume Tutundjian

Le Light Mount soigne également son ergonomie, un domaine où beaucoup de claviers gamer pèchent encore. Son repose-poignet ajustable permet d’adapter naturellement la position des mains, tandis que les pieds modulables offrent plusieurs inclinaisons pour un confort optimal. L’agencement des touches est clair et suffisamment espacé pour éviter les erreurs, et la construction générale respire le sérieux et la durabilité.

Le logiciel fourni est à l’image du produit : sobre, simple à utiliser, mais suffisamment complet pour ajuster l’éclairage, les macros ou la sensibilité de frappe. On sent une vraie volonté de la marque de ne pas surcharger, mais de proposer des outils réellement utiles.

Les points forts du be quiet! Light Mount :

  • Finition remarquable, touches PBT
  • Design et élégance
  • Excellents switchs oranges/noirs
  • Très faibles nuisances sonores
  • Repose-poignets/pieds ajustables
  • Logiciel bien penséFinition remarquable, touches PBT
© Guillaume Tutundjian
© Guillaume Tutundjian

Le be quiet! Light Mount n’est pas le clavier gamer le plus démonstratif du marché. Ce n’est pas non plus celui qui propose la liste de fonctionnalités la plus longue. Mais c’est, de loin, l’un des plus agréables, des plus cohérents et des plus maîtrisés que nous avons testés en 2025.

Il offre exactement ce que recherchent de plus en plus de joueurs : du confort, de la précision, du silence — sans sacrifier le plaisir de frappe.

C’est cette approche, humble mais incroyablement bien exécutée, qui lui permet de décrocher cette année le Clubic Award du meilleur clavier gamer.

La note finale et le test complet du be quiet! Light Mount

Les autres claviers gamer qui ont marqué 2025

SteelSeries Apex PRO TKL
9 /10
Aucune offre disponible, découvrez :
Razer Huntsman V3 PRO
216,40 €
Turtle Beach Vulcan II TKL Pro
145,39 €
Corsair K65 Plus Wireless
140,87 €
Razer BlackWidow V4 Pro
249,16 €
Voir plus de prix
Les plus
  • Design réussi, finitions de qualités
  • Switchs réactifs et précis
  • Nuisances sonores faibles
  • Le gadget de l'écran OLED
  • Touches en PBT
  • Repose-poignet livré
Les moins
  • Plus de 200 euros le clavier
  • Switchs soudés au PCB
  • Léger effet wobble
  • Durabilité du repose-poignet ?
Lire le test complet : SteelSeries Apex PRO TKL
Logitech Pro X TKL Rapid
8 /10
Meilleurs prix
RDC
182,54 €
Les plus
  • Design soigné, belles finitions
  • Switchs réactifs et précis
  • Touches en PBT
  • Contacteurs à effet Hall
Les moins
  • Clavier onéreux
  • Aspect un peu "plastique"
  • Switchs très sonores
  • Pas de repose-poignet
Lire le test complet : Logitech Pro X TKL Rapid
Asus ROG Azoth X
9 /10
Meilleurs prix
amazon.fr
329,00 €
amazon.fr
361,91 €
GrosBill
299,99 €
Fnac
329,00 €
Voir plus de prix
Les plus
  • Finition très aboutie
  • Pensé pour les gamers
  • Un design modulaire et customisable
  • Une frappe “thocky” agréable et silencieuse
Les moins
  • Expérience mitigée avec Armoury Crate
  • Écran OLED dur à manier
  • Repose poignet pas forcément indispensable
Lire le test complet : Asus ROG Azoth X
Be quiet! Dark Mount
9 /10
Meilleurs prix
amazon.fr
259,90 €
amazon.fr
264,44 €
GrosBill
249,90 €
Cybertek
249,99 €
Les plus
  • Modularité très pratique
  • Finition remarquable, touches PBT
  • Excellents switchs oranges/noirs
  • Très faibles nuisances sonores
  • Repose-poignets/pieds ajustables
  • Logiciel bien pensé
Les moins
  • Prix justifié, mais très élevé
  • Pas d'USB pass-through
  • Pas de connexion sans-fil
Lire le test complet : Be quiet! Dark Mount
À découvrir
Quels sont les meilleurs claviers gamer en 2025 ?
31 octobre 2025 à 13h59
Comparatif