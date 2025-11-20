En 2025, le clavier gamer ne se résume plus au RGB tape-à-l’œil ou au « clic » agressif. Cette année, la rédaction a vu émerger une tendance claire : la recherche du confort, de la personnalisation et du silence maîtrisé. Dans ce paysage particulièrement riche, c’est un fabricant inattendu — be quiet! — qui s’est imposé.
be quiet! est surtout connu pour ses alimentations et ses solutions de refroidissement. Autant dire qu’on n’attendait pas la marque sur le terrain du clavier gamer. Et pourtant, avec les Dark Mount et Light Mount, elle signe une entrée particulièrement réussie.
Le Light Mount, surtout, montre que la marque a parfaitement compris les attentes actuelles du gaming. Sa frappe est agréable et maîtrisée, son insonorisation très soignée, et son design volontairement sobre tranche avec l’exubérance que l’on retrouve encore chez certains concurrents.
Le Light Mount est un excellent clavier qui conviendra à tous les usages : de quoi se faire plaisir sans (trop) se ruiner.
Nerces, expert périphériques
Le roi du refroidissement sur PC découvre les claviers gaming
Ce qui distingue vraiment le Light Mount, c’est son toucher. be quiet! propose ici des switchs mécaniques maison, disponibles en versions orange ou noire, tous caractérisés par une frappe précise, réactive, mais aussi remarquablement silencieuse.
Les matériaux utilisés contribuent largement à cette sensation. Le châssis parfaitement rigide offre une excellente stabilité, tandis que la mousse d’insonorisation interne adoucit efficacement chaque frappe. Les touches PBT texturées, plus durables et particulièrement agréables sous les doigts, complètent cette impression de qualité maîtrisée. L’ensemble donne une frappe propre, cohérente et étonnamment agréable, autant pour les sessions de jeu prolongées que pour le travail quotidien.
Le Light Mount soigne également son ergonomie, un domaine où beaucoup de claviers gamer pèchent encore. Son repose-poignet ajustable permet d’adapter naturellement la position des mains, tandis que les pieds modulables offrent plusieurs inclinaisons pour un confort optimal. L’agencement des touches est clair et suffisamment espacé pour éviter les erreurs, et la construction générale respire le sérieux et la durabilité.
Le logiciel fourni est à l’image du produit : sobre, simple à utiliser, mais suffisamment complet pour ajuster l’éclairage, les macros ou la sensibilité de frappe. On sent une vraie volonté de la marque de ne pas surcharger, mais de proposer des outils réellement utiles.
Les points forts du be quiet! Light Mount :
- Finition remarquable, touches PBT
- Design et élégance
- Excellents switchs oranges/noirs
- Très faibles nuisances sonores
- Repose-poignets/pieds ajustables
Le be quiet! Light Mount n’est pas le clavier gamer le plus démonstratif du marché. Ce n’est pas non plus celui qui propose la liste de fonctionnalités la plus longue. Mais c’est, de loin, l’un des plus agréables, des plus cohérents et des plus maîtrisés que nous avons testés en 2025.
Il offre exactement ce que recherchent de plus en plus de joueurs : du confort, de la précision, du silence — sans sacrifier le plaisir de frappe.
C’est cette approche, humble mais incroyablement bien exécutée, qui lui permet de décrocher cette année le Clubic Award du meilleur clavier gamer.
La note finale et le test complet du be quiet! Light Mount
Les autres claviers gamer qui ont marqué 2025
- Design réussi, finitions de qualités
- Switchs réactifs et précis
- Nuisances sonores faibles
- Le gadget de l'écran OLED
- Touches en PBT
- Repose-poignet livré
- Plus de 200 euros le clavier
- Switchs soudés au PCB
- Léger effet wobble
- Durabilité du repose-poignet ?
- Design soigné, belles finitions
- Switchs réactifs et précis
- Touches en PBT
- Contacteurs à effet Hall
- Clavier onéreux
- Aspect un peu "plastique"
- Switchs très sonores
- Pas de repose-poignet
- Finition très aboutie
- Pensé pour les gamers
- Un design modulaire et customisable
- Une frappe “thocky” agréable et silencieuse
- Expérience mitigée avec Armoury Crate
- Écran OLED dur à manier
- Repose poignet pas forcément indispensable
