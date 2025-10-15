La puce serait produite par TSMC selon son procédé N3 et disposerait de huit cœurs Zen 6 et de deux cœurs Zen 6 basse-consommation. Ces cœurs pourraient compter sur le soutien de 54 unités de calcul RDNA 5 (!) pour une puissance totale estimée entre 34 et 40 TFLOPS, bien plus que les PlayStation 5 (10,28 TFLOPS) et PlayStation 5 Pro (16,7 TFLOPS), mais aussi considérablement plus que la vieille PlayStation 4 (1,84 TFLOPS).

Pour continuer avec la machine à rumeurs lancée par Moore's Law is Dead, cette PlayStation 6 serait dotée d'un bus mémoire sur 160-bit avec de la RAM GDDR7 qui offrirait une bande-passante de 640 Go/s. On parle d'une hésitation de la part de Sony entre 30 ou 40 Go de mémoire vive.

Toujours selon Moore's Law is Dead, Sony ne préparerait pas de lancement avant 2027 et raterait donc les fêtes de fin d'année 2026, mais aurait comme objectif de garder une rétro-compatibilité depuis la PlayStation 4 !