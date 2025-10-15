Nous sommes évidemment encore loin du compte, mais les premières informations techniques à propos de la prochaine génération de consoles de salon arrivent alors que les machines seraient presque finalisées.
PlayStation 6 et Xbox Magnus pourraient bien être les noms des futures consoles de salon d'un côté de Sony et, de l'autre, de Microsoft. Des consoles qui ne devraient pas sortir, au mieux, avant fin-2026 voire courant-2027, mais qui agitent déjà pas mal la machine à rumeurs.
Une PlayStation 6 capable de 40 TFLOPS ?
Sans qu'il soit question de faire la moindre annonce officielle, Sony a commencé à faire parler de sa nouvelle PlayStation, sa sixième console de salon qui ferait ainsi suite à la PlayStation 5 Pro lancée il y a bientôt un an.
Cette PlayStation 6 a même fait l'objet de rumeurs insistantes qu'il convient de prendre avec une certaine distance quand on voit de qui elles émanent : Moore's Law is Dead est effectivement loin d'être l'influenceur le plus fiable dans le secteur. Ainsi, notre « expert » pense savoir que la PlayStation 6 sera dotée d'un APU AMD – jusque-là rien que de très normal – en conception monolithique et d'une surface de 280 mm².
Sony et AMD travaillent main dans la main depuis déjà plusieurs années. ©Sony/AMD
La puce serait produite par TSMC selon son procédé N3 et disposerait de huit cœurs Zen 6 et de deux cœurs Zen 6 basse-consommation. Ces cœurs pourraient compter sur le soutien de 54 unités de calcul RDNA 5 (!) pour une puissance totale estimée entre 34 et 40 TFLOPS, bien plus que les PlayStation 5 (10,28 TFLOPS) et PlayStation 5 Pro (16,7 TFLOPS), mais aussi considérablement plus que la vieille PlayStation 4 (1,84 TFLOPS).
Pour continuer avec la machine à rumeurs lancée par Moore's Law is Dead, cette PlayStation 6 serait dotée d'un bus mémoire sur 160-bit avec de la RAM GDDR7 qui offrirait une bande-passante de 640 Go/s. On parle d'une hésitation de la part de Sony entre 30 ou 40 Go de mémoire vive.
Toujours selon Moore's Law is Dead, Sony ne préparerait pas de lancement avant 2027 et raterait donc les fêtes de fin d'année 2026, mais aurait comme objectif de garder une rétro-compatibilité depuis la PlayStation 4 !
La Xbox Magnus jusqu'à 25 % plus puissante ?
Une fonctionnalité qui a fait marquer des points à Sony, mais que Microsoft ne semble pas prendre en considération : en tout cas, les premières rumeurs autour de la prochaine Xbox ne mentionnent rien de tel.
Bien sûr, nous sommes loin de la sortie et Microsoft peut très bien s'activer en secret. Pour l'heure, les premières rumeurs de cette nouvelle Xbox font état d'une puissance 25 % supérieure à celle de la PlayStation 6. Problème, Moore's Law is Dead croit savoir que cette Xbox Magnus sera plus chère que la PlayStation 6, une mauvaise nouvelle quand on voit la difficulté de la Xbox Series X, à peu près au même prix que la PlayStation 5. Des informations d'ailleurs corroborées par une autre source, KeplerL2 sur les forums NeoGAF.
Nous restons dans le domaine de la rumeur, mais KeplerL2 a marqué pas mal de points par le passé avec d'autres fuites. Il confirme tout d'abord que les spécifications techniques des deux machines sont finalisées, au moins pour les points les plus importants. KeplerL2 explique que la PlayStation 6 aura donc moins de cœurs CPU, des fréquences de fonctionnement plus faibles et moins d'unités de calcul GPU.
Histoire d'enfoncer le clou sur la puissance de la Xbox Magnus, celle-ci devrait avoir plus de cache et une bande passante mémoire sensiblement supérieure alors que la quantité de mémoire vive pourrait être assez similaire : on parle effectivement d'hésiter entre 30 et 40 Go chez Sony alors que Microsoft viserait 36 Go de RAM. Dans tous les cas, le bond par rapport à la génération actuelle est important, mais aussi indispensable.
Enfin, et ce n'est pas le moins intéressant, alors que plusieurs rumeurs font état d'une possible double sortie chez Sony (PlayStation 6 et PlayStation Handheld), il semblerait, pour le moment, que Microsoft vise cette fois un lancement unique. La possibilité d'un second modèle n'est pas à exclure – après tout, la Xbox Series S en avait surpris certains – mais les diverses rumeurs suggèrent que ce n'est pas à l'ordre du jour.