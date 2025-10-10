Le premier levier, et peut-être le plus structurant, c’est l’introduction des Radiance Cores. Ces unités spécialisées, directement intégrées dans la puce, sont conçues pour soulager le GPU principal en prenant en charge les calculs liés au ray tracing. Jusqu’à présent, ces effets visuels (reflets précis, ombres réalistes, illumination globale) étaient souvent les premiers à être désactivés sur console, car trop gourmands. Avec ces Radiance Cores, le but est clair : permettre d’activer ces effets sans pénaliser le framerate. Une approche proche de ce que NVIDIA propose déjà avec ses cœurs RT, mais adaptée à l’environnement console.

Second levier : l’intelligence artificielle. Le principe est désormais bien rodé sur PC, notamment grâce aux technologies comme le FSR (FidelityFX Super Resolution) d’AMD. L’idée consiste à calculer l’image dans une définition plus basse, puis à la reconstruire intelligemment à l’aide de modèles IA pour obtenir un rendu final plus propre, sans perte perceptible de qualité. La version 4 du FSR, qui arrive avec la PS5 Pro, s’inscrit précisément dans cette logique, en intégrant mieux la reconstruction temporelle pour lisser les mouvements et stabiliser l’image.