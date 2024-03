AMD annonce le FSR 3.1 et illustre les principales améliorations

La question du frame generation n'a certes pas que des supporters, mais on ne peut nier son impact sur l'industrie du jeu et sur le travail des studios. En toute logique, AMD a emboîté le pas de son éternel concurrent et y est allé de sa propre technologie de frame generation avec le FSR 3. Problème, en plus de difficultés à convaincre les développeurs, AMD a rencontré deux défauts.

Le FSR 3 fait face à un souci de « stabilité temporelle », et ce, que la scène soit figée ou en mouvement : cela entraîne des scintillements (flickering) pour le moins désagréables et un effet de « miroitement » (shimmering) autour des objets en mouvement. De plus, un effet de ghosting (images fantôme) est présent sur les scènes animés.