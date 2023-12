Vous n'avez pas de GPU supportant le DLSS 3 ? Ce mod permet d'activer le FSR 3 sur les jeux compatibles

Le FSR 3 est pour rappel arrivé en septembre dernier, au début seulement sur Forspoken la vitrine technique (pas très reluisante) d'AMD. Son support a rapidement été apporté à une vingtaine d'autres jeux. Le déploiement de cette technologie prend toutefois du temps et nécessite expressément la collaboration des développeurs de chaque titre. Le dernier en date à l'avoir accueilli, et visiblement de fort belle manière, est le jeu Ubisoft Avatar: Frontiers of Pandora.