Bientôt le FSR 3 sur Xbox Series et PlayStation 5 ? Oui, mais...

De plus, il faut que le studio estime pertinent de prendre le temps d'intégrer la technologie d'AMD. Ce qui nous ramène à la problématique présente : le déploiement du FSR 3 sur PS5 et Xbox Series X|S. Pour l'heure, un seul développeur a annoncé officiellement vouloir sauter le pas : Ascendant Studios, derrière Immortals of Aveum. Il pourrait cependant être difficile de convaincre d'autres développeurs de lui emboîter le pas.