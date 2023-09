FSR 3 : Forspoken est le premier jeu à prendre en charge la nouvelle techno d'AMD

En effet, les notes de mise à jour de cette version 1.22 précisent que le FSR 3 est fonctionnel à partir des cartes AMD Radeon RX 5000, NVIDIA RTX 2000 et Intel ARC A7. « À partir » confirmant bien sûr que toutes les générations sont elles aussi concernées par la mise à jour et la technologie rattachée.

Des notes de mise à jour qui sont aussi l'occasion de découvrir le premier bug lié au FSR 3. Sur les moniteurs dotés d'une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz ou supérieure, il faut effectivement parfois faire avec des baisses de fluidité. La solution proposée est de désactiver la VSync (?!) ou de baisser la fréquence de rafraîchissement sous le seuil des 240 Hz.

Rappelons que Frank Azor, le Chief Architect of Gaming Solutions & Marketing d'AMD, a aussi parlé du déploiement du FSR 3 sur un second jeu – Immortals of Aveum – avant d'ajouter que « d'autres allaient suivre ».