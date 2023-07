Le nouveau Microsoft Store dopé à l'IA débarque, à quoi ressemble la boutique ?

Au cours de ces derniers mois, l'intelligence artificielle a pris une place prépondérante dans notre quotidien. Et désormais, les clients de Windows ne peuvent plus y échapper non plus puisque la firme de Redmond a d'ores et déjà annoncé de nombreuses nouveautés en lien avec l'IA. Depuis peu, les membres Windows Insiders ont d'ailleurs la possibilité de faire appel aux services de Copilot, l'assistant IA de Microsoft.