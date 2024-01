Le Fluid Motion Frames d'AMD arrive en version stable le 24 janvier prochain

L'idée est simple : l'intelligence artificielle se base sur l'image précédemment rendue par le GPU et sur celle qui suit afin d'en « imaginer » une à intercaler. Cette image « imaginée » se doit d'être la plus réaliste possible et l'IA se base donc sur un maximum d'informations glanées sur la précédente/la suivante.

AMD fait globalement la même chose avec son FidelityFX Super Resolution 3 qui, lui aussi, nécessite un travail certain de la part des développeurs de jeux vidéo afin que la technologie soit optimale. C'est justement là qu'intervient l'AMD Fluid Motion Frames.

Présentée dans la foulée du FSR 3, l'AFMF se propose d'intégrer directement la génération d'images aux pilotes graphiques. Ce faisant, les développeurs de jeux vidéo n'ont plus à se préoccuper de la chose.