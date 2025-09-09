La prochaine génération de PlayStation pourrait bien réconcilier les adeptes du numérique et les partisans du support physique. En effet, Sony doterait sa PS6 d'un lecteur de disque amovible dès le lancement.
Après avoir déjà fait ses preuves en matière de révélations sur le hardware de la PlayStation 5, le journaliste spécialisé Tom Henderson fournit de premiers détails sur la prochaine génération de console de Sony. Ses dernières informations, relayées sur le site Insider Gaming, portent sur le design et la stratégie commerciale de la future PlayStation 6, mettant en lumière une continuité de concepts déjà introduits avec la PS5 Slim et le PS5 Pro.
D’après les sources du journaliste, le lecteur de disque amovible, apparu en cours de génération PS5 et dont l'existence avait déjà justement été dévoilée par Tom Henderson en septembre 2022, sera présent dès le lancement de la PlayStation 6. Le constructeur japonais considèrerait cette approche comme une réussite, notamment en raison des économies réalisées sur les coûts de production et de transport.
Cette stratégie offrirait par ailleurs une plus grande flexibilité aux consommateurs, comme le souligne l'article publié sur Insider Gaming : « À l'image de la PlayStation 5 et de son lecteur amovible, les clients pourront acheter la console seule en version numérique, en pack avec la PlayStation 6 en version traditionnelle, ou encore effectuer une mise à niveau ultérieure en achetant séparément le lecteur détachable ».
La PS6 aurait un design plus simple que celui de la PS5
De toute évidence, cette annonce pourra rassurer les joueurs qui redoutaient la fin des jeux physiques sur console. Tom Henderson ajoute que cette option « représente tout de même le meilleur des deux mondes : PlayStation peut ainsi répondre aux marchés physique et numérique tout en réduisant ses coûts ». Pour rappel, le lecteur de disque de la PS5 est vendu au prix de 80 euros et est compatible avec les éditions numériques de la PS5 Slim et de la PS5 Pro.
L’article évoque également des rumeurs concernant l’esthétique de la future console. La PlayStation 6 adopterait un design « bien plus simple » que celui de la PS5, avec pour objectif une réduction des coûts, facilitée par un gain de place lors de l’expédition et un allègement du poids.
Toujours dans une optique d'optimisation des coûts, Sony devrait très prochainement commercialiser en Europe une nouvelle itération de sa PS5 Slim Digital Edition. Celle-ci disposerait d'une espace de stockage revu à la baisse (825 Go au lieu de 1 To) et troquerait ses coques en plastique brillant contre un plastique mat. Ne vous attendez pas pour autant à une baisse de prix puisque celle-ci afficherait un prix de 499 euros.