De toute évidence, cette annonce pourra rassurer les joueurs qui redoutaient la fin des jeux physiques sur console. Tom Henderson ajoute que cette option « représente tout de même le meilleur des deux mondes : PlayStation peut ainsi répondre aux marchés physique et numérique tout en réduisant ses coûts ». Pour rappel, le lecteur de disque de la PS5 est vendu au prix de 80 euros et est compatible avec les éditions numériques de la PS5 Slim et de la PS5 Pro.

L’article évoque également des rumeurs concernant l’esthétique de la future console. La PlayStation 6 adopterait un design « bien plus simple » que celui de la PS5, avec pour objectif une réduction des coûts, facilitée par un gain de place lors de l’expédition et un allègement du poids.

Toujours dans une optique d'optimisation des coûts, Sony devrait très prochainement commercialiser en Europe une nouvelle itération de sa PS5 Slim Digital Edition. Celle-ci disposerait d'une espace de stockage revu à la baisse (825 Go au lieu de 1 To) et troquerait ses coques en plastique brillant contre un plastique mat. Ne vous attendez pas pour autant à une baisse de prix puisque celle-ci afficherait un prix de 499 euros.