En toute fin d'année dernière, les joueurs les plus chevronnés n'ont pas hésité à débourser 799€ pour s'offrir la PlayStation la plus puissante jamais conçue, à savoir la PS5 Pro. Aujourd'hui, Sony décide de revenir un peu plus en détail sur les entrailles de la bête, et notamment son design, son ventilateur et son refroidissement à base de métal liquide.