Selon des documents qui ont fuité, Sony serait en train d'informer les développeurs de la mise en place d'un low power mode pour la PS5 et sa déclinaison Pro. Il ne s'agirait pas d'une simple option d'économie d'énergie pour l'utilisateur, mais d'un véritable profil de performance technique, un nouveau « drapeau » que les studios pourront utiliser aux côtés des modes existants. Pour l'instant, son implémentation serait optionnelle, mais elle pourrait devenir obligatoire à terme, incitant ainsi l'ensemble de l'écosystème PlayStation à s'adapter.

Ce mode basse consommation impose des restrictions matérielles significatives. Il limiterait le processeur à 8 threads, réduirait la puissance de traitement de l'audio 3D à 75 % de sa capacité et diviserait par deux la vitesse de la mémoire GDDR6. De plus, les fréquences des cœurs du processeur et de la puce graphique seraient abaissées de 10 à 20 %, et le GPU serait limité à 36 unités de calcul, soit le minimum requis pour assurer la compatibilité des jeux. L'objectif serait de réduire la consommation électrique de 20 à 30 % tout en conservant 90 % des fonctionnalités du système.